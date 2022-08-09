İsrail: El Aksa Şehitleri Tugayı komutanı öldürüldü

İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği operasyonda aralarında bir El Aksa Şehitleri Tugayı komutanının da bulunduğu dört Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarında dört Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi. Filistin Kızılayı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 69 kişinin de tedavi altında olduğu duyuruldu. .

İsrail ordusu, ölenler arasında El Aksa Şehitleri Tugayı'nın üst düzey bir üyesi olan İbrahim El Nablusi'nin de bulunduğunu ve El Nabulsi'nin Nablus kentindeki bir evde yapılan arama sırasında öldürüldüğünü açıkladı. İsrail'e yönelik birçok saldırıya karıştığı iddia edilen El Nabulsi, Batı Şeria'nın yönetimindeki El Fetih partisinin silahlı kolu olan El Aksa Şehitleri Tugayı'nın komutanıydı.

İsrailli yetkililer, polis ve istihbarat servislerinin de katıldığı baskın sırasında, "Evde bulunan bir başka teröristin daha öldüğünü" belirtirken, İsrail güvenlik güçleri eve bir roket atıldığını söyledi. Nablus kentinde İsrail ordusu ve Filistinliler arasında çatışma yaşandığı ve İsrailli askerlerin zarar görmeden bölgeden ayrıldığı da İsrail tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid de, güvenlik güçlerini "İsrail tarafında can kaybı olmadan gerçekleştirilen hassas ve çok başarılı operasyon" için tebrik ederken; El Aksa Şehitleri Tugayı, El Nabulsi'nin öldürülmesine "Orantılı bir cevap verileceğini" açıkladı.

Taraflar koşullu ateşkeste anlaşmıştı

Pazar günü, İsrail ve İslami Cihad Hareketi, Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes konusunda anlaşmış, ancak İsrail ateşkesin ihlal edilmesi halinde "kararlı bir şekilde karşılık verme" hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı. İslami Cihad ise "her türlü saldırganlığa" karşılık vermeye hazır olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu son aylarda Batı Şeria'da neredeyse her gün operasyon düzenliyor. Mart ayının sonundan bu yana bölgede en az 57 Filistinli öldürüldü. Ordu, özellikle Filistinli militan örgüt İslami Cihad Hareketi'nin savaşçılarını hedef alıyor.

Son saldırı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'ne karşı yürüttüğü askeri operasyonun sona ermesinden iki gün sonra gerçekleşti. Filistinli kaynaklara göre, söz konusu operasyonda 16'sı çocuk 46 kişi öldü, 360 kişi de yaralandı. İslami Cihad Hareketi, hava saldırılarına karşılık olarak, İsrail'e binden fazla roket fırlattı.

İsrail hükümeti, Filistinli çocukların ve diğer sivillerin İslami Cihad Hareketi roketleri tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

AFP / SÖ,ET