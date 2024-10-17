İsrail Dışişleri: Hamas lideri Sinvar öldü

İsrail, Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tarafından yapılan açıklamada, "7 Ekim katliamı ve zulmünün sorumlusu, seri katil Yahya Sinvar bugün İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerleri tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu tarafından bugün daha önce yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nde düzenledikleri bir saldırıda Hamas lideri Sinvar'ın öldüğü ihtimalini araştırdıkları belirtilmişti.

İsrail ordusunun açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarda "üç teröristin etkisiz hâle getirildiği" ifade edilmiş, üç kişinin kimliklerinin şu ana kadar tespit edilemediği, sözü edilen kişilerden birinin Sinvar olup olmadığı hakkında inceleme yürütüldüğü kaydedilmişti.

İsrailli yayın kuruluşları Kan ve N12 ise İsrail ordusundan edindikleri bilgilere dayandırdıkları haberlerinde, Sinvar'ın öldürüldüğünü yazmıştı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği terör saldırısının mimarı olduğu tahmin edilen Sinvar, saldırıdan bu yana kamuoyu önüne çıkmadı. Sinvar'ın, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın yerin altında inşa ettiği tünel sistemi içerisinde, bölgeye kaçırılan İsrailli rehineler ile birlikte saklandığı tahmin ediliyordu.

İsrail ordusunun açıklamasında, Hamas'ın Gazze Şeridi'ne kaçırdığı İsrailli rehinelerin saldırının düzenlendiği binada olduğuna ilişkin bir bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas, 10 gün önce birinci yıl dönümü olan saldırıda çoğu sivil olan bin 205 kişiyi öldürmüş, 251 kişiyi de rehin almıştı. İsrail, söz konusu rehinelerin 97'sinin hâlâ hayatta olduğunu ve Gazze Şeridi'nde tutulduğunu tahmin ediyor. Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre ise İsrail'in misillemesi üzerine başlayan savaşta, şu ana kadar en az 42 bin 400 kişi öldürüldü.

AFP / BÜ, JD



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