İsrail Dışişleri Bakanı: Filistin devleti "gerçekçi" değil

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, iki devletli çözümde öngörüldüğü gibi bir Filistin devletinin kurulmasının "gerçekçi" olmadığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ortadoğu'da iki devletli çözümün "gerçekçi" olmadığını söyledi.

Geçen hafta Dışişleri Bakanı olarak atanan Saar, Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi karşılığında bir Filistin devleti kurulmasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soruya yanıt verdi. Saar, "Bugün bu tutumun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum ve gerçekçi olmak zorundayız" dedi. Saar, bugün kurulacak bir Filistin devletinin "Hamas devleti" olacağını da sözlerine ekledi. Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Mevcut ABD yönetimi ile Türkiye ve Almanya'nın aralarında bulunduğu ülkelerin desteklediği iki devletli çözüm planı, İsrail ile barış içinde var olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngörüyor.

Suudi Arabistan ile normalleşme de "gerçekçi" değil

Saar, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören İbrahim Anlaşmalarının Suudi Arabistan'ı kapsayacak şekilde genişletilmesini de şu aşamada gerçekçi bulmadığını belirtti.

Geçen hafta ABD'de yapılan seçimlerde, bir dönemin ardından yeniden başkan seçilen Donald Trump, ilk görev döneminde İbrahim Anlaşmalarını hayata geçirmiş, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas arasındaki ilişkilerde normalleşme yaşanmıştı. Suudi Arabistan ile İsrail arasında da normalleşme süreci başlamış, Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e yönelik saldırısı sonrasında Gazze savaşının patlak vermesi üzerine Riyad süreci dondurmuştu.

Bağımsız Filistin devletine destek

Suudi Arabistan ise iki devletli çözümü İsrail ile normalleşmenin bir şartı olarak görüyor. Riyad, Ekim ayı sonunda da iki devletli çözümü destekleyen yaklaşık 90 ülkenin oluşturduğu uluslararası koalisyonun toplantılarına ev sahipliği yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları sırasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde gündeme gelen konulardan biri de bağımsız Filistin devletinin kurulması oldu. Zirvenin karar taslağında Filistin halkının "ulusal hakları" için "güçlü destek" vurgusu yapılırken, "bunların başında özgür, bağımsız ve egemen devlete sahip olma hakkı gelmektedir" denildi.

DW, AFP/JD, TY

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