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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen
İsrail Dışişleri Bakanı Eli CohenFotoğraf: RONEN ZVULUN/REUTERS
PolitikaTürkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen Türkiye’ye geliyor

Gülsen Solaker
36 dakika önce

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Salı günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Bakanın deprem bölgelerini de ziyaret etmesi planlanıyor.

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından ülkesinin dayanışmasını göstermek için yarın Türkiye’de olacak.

Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından pek çok ülke gerek arama-kurtarma ekipleri göndererek gerekse maddi veya ayni yardımlarla destek olmuştu. Bu ülkeler arasında Türkiye’nin son dönemde ardı ardına normalleşme adımları attığı İsrail de bulunuyor.

DW Türkçe'nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre İsrailli Bakan yarın Türkiye’ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Konuk bakanın deprem bölgesini ve halen orada bulunan İsrailli ekipleri ziyaret etme ihtimali de değerlendiriliyor.

Cohen, depremin ardından yaptığı açıklamada “Bu zor günlerde Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız. İhtiyaç duyduğumuz zamanlarda dostlarımıza yardım etmekle yükümlüyüz" demişti.

İsrail arama kurtarma ekipleri depremlerin başından beri sahada arama kurtarma çalışmalarında yer almış ve son olarak IDF arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayıpİsrail’e dönmüştü. Ancak İsrail’in Kahramanmaraş’ta kurduğu sahra hastanesi ve içindeki İsrailli ekip depremde yaralanan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

 

DW-Korrespondentin Gülsen Solaker
Gülsen Solaker Dış politika ve iç siyasi gelişmeler ağırlıklı olarak 1997’den beri çalışan gazeteci.
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