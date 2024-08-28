İsrail Dışişleri Bakanı Batı Şeria'da zorunlu tahliye istedi

İsrail ordusu Batı Şeria'ya zırhlı birliklerle girdi. Çıkan çatışmada en az 9 Filistinli öldü. İsrail Dışişleri Bakanı kapsamlı bir operasyon için Filistinli sivillerin Batı Şeria'dan zorla çıkarılmasını önerdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz tıpkı Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinlilerin de yaşadıkları bölgelerden çıkarılmalarını önerdi. "Bu bir savaş ve kazanmak zorundayız" diyen Katz sosyal medya sitesi X'te yaptığı paylaşımda, "(Batı Şeria'daki) Terör tehdidini tıpkı Gazze'deki gibi ele almalıyız, buna Filistinli sivillerin geçici tahliyesi ve diğer gerekli adımlar dahil" ifadelerini kullandı.

Katz'ın açıklaması İsrail ordusunun Batı Şeria'ya helikopter ve insansız hava araçları (İHA) destekli operasyonu sırasında geldi.

İsrail ordusu Çarşamba sabahı erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Cenin, Tulkerim, Nablus ve Tubas kentlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Zırhlı araçlardan oluşan birlikler Tulkerim ve Tubas'ta iki mülteci kampına girdi, kamplara çıkan yollar kesildi. İsrail ordusuna ait iş makinelerinin asfalt yolları kazarak kullanılamaz hale getirdiği, bazı binaların yıkıldığı görüldü. Dışişleri Bakanı Katz, İsrail güçlerinin bölgede İran destekli terör gruplarını hedef aldığını söyledi.

Ordunun "geniş çaplı terör operasyonu" olarak adlandırdığı saldırıda hem Filistin hem İsrail basını bölgedeki hastanelerin kuşatıldığını da aktardı, askerin Cenin'deki İbni Sina Hastanesine girdiği belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Fotoğraf: Attila Kisbenedek/AFP

Abbas Suudi Arabistan'dan dönüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırı İsrail ordusunun iki gün önce bölgeye gerçekleştirdiği hava harekâtını izliyor. O saldırıda beş kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Filistin Kızılayı bugünkü operasyon sırasında çıkan çatışmalar ve İHA saldırıları sonucu en az 10 kişinin öldüğü bilgisini verdi. İsrail ordusu ise "dokuz Filistinli savaşçının öldüğü" açıklamasını paylaştı.

Hamas'ın baskınıyla başlayan savaşta Gazze dışında Batı Şeria'da da 7 Ekim'den beri yaşanan çatışmalarda 640'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerinin yanı sıra silahlı yerleşimciler çok sayıda cinayete karıştı. Aynı dönemde Batı Şeria'dan gelen saldırılarda ise 19 İsrailli öldü.

İsrail Batı Şeria'da bazı binaları İHA'lar ile bombaladı Fotoğraf: Nasser Ishtayeh/SOPA Images/Sipa USA/picture alliance

İsrail ordusu 1967'deki işgalden beri Batı Şeria'ya düzenli olarak baskınlar gerçekleştirse de birden fazla kentte eş zamanlı faaliyet göstermesi sıradışı bir durum.

Savaşın başından beri Batı Şeria sokaklarında bölge yönetiminin siyasi rakibi olan Hamas'ın popülerliği artıyor.

İsrail saldırısı sırasında Filistin Özerk Yönetimi Başkan Mahmud Abbas'ın Suudi Arabistan'da olduğu, gelişmeler üzerine ziyaretini yarıda keserek Batı Şeria'ya dönme kararı aldığı belirtildi. Abbas iki hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yaptığı konuşmada "Başka çözüm yolu kalmadı, Gazze'ye gitme kararı aldık" diye konuşmuştu. Şu ana kadar bu yönde bir adım atılmadı.

USAID'den Biden'ın köprü projesine itiraz

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Gazze'ye geçici liman kurulmasına itiraz ettiği ortaya çıktı.

ABD ordusunun inşa ettiği geçici liman hava koşullarına sadece 20 gün dayanabildi Fotoğraf: U.S. Army Central/REUTERS

Kurum müfettişinin raporuna göre USAID, liman konusunda ısrar eden Biden'a bunun daha yararlı bir çözüm olan kara sınırının açılmasını geri plana atacağı ve bu konuda İsrail'i ikna çabalarını zayıflatacağı endişesiyle karşı çıktı. Endişelerini dile getiren kurum personeli limanın karadan yardım ulaştırmak kadar etkili olmayacağını da belirtti.

Nitekim Biden'ın 90 günde 1,5 milyon kişiye gıda ulaştırma hedefiyle duyurduğu 230 milyon dolarlık liman sadece 20 gün faaliyet gösterebildi, bu sürede 450 bin kişiye yetecek gıda taşındı.

Liman operasyonları sık sık kötü hava koşulları yüzünden aksarken, İsrail saldırıları yüzünden Birleşmiş Milletler de personelin güvenliği endişesiyle projeye katılımını durdurmuştu.

AFP,AP,dpa / MUK,TY,HT

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