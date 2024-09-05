İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Münih açıklaması: Terör saldırısı

İsrail Başkonsolosluğu ile NS Dokümantasyon Merkezi yakınlarında polis ile bir şüpheli arasında yaşanan çatışma sonrasında açıklama yapan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Münih'teki "terör saldırısını" kınadığını belirtti.

Münih'te İsrail Başkonsolosluğu ve Nasyonal Sosyalizm (NS) Dokümantasyon Merkezi yakınlarında şüpheli bir kişinin polis ile girdiği çatışmada öldürülmesi sonrasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugünkü olay sonrasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Herzog, görüşmede "Bu sabah Münih'te İsrail Başkonsolosluğu yakınlarındaki terör saldırısını birlikte kınayarak, duyduğumuz dehşeti ifade ettik" dedi.

Herzog, olayın 5 Eylül 1972'deki Münih Olimpiyatları sırasında İsrailli sporculara yönelik saldırının yıldönümünde meydana geldiğine dikkati çekti. Herzog, "52 yıl önce teröristler tarafından katledilen sporcuların anıldığı bir günde nefret dolu bir teröristin gelip bir kez daha masum insanları katletmeye çalıştığını" ifade etti.

Polis, elinde uzun namlulu silah olduğu belirtilen şüpheli kişiye ateş açtı Fotoğraf: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

"Hızlı müdahaleleri nedeniyle Alman emniyet güçlerine teşekkür etmek ve hedefte olan herkese desteğimi iletmek istiyorum" diyen Herzog, "Teröre karşı hep birlikte güçlü bir şekilde duruyoruz. Birlikte bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkonsolosluk binasında anma etkinliği vardı

İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada olayda Başkonsolosluk çalışanları arasında yaralanan olmadığını belirtmişti. Açıklamada, Başkonsolosluk binasında 1972'de Münih Olimpiyatları sırasında İsrailli sporculara yönelik saldırının yıldönümü dolayısıyla bir anma etkinliğinin düzenlendiği, bu nedenle de konsolosluğun açık olmadığı kaydedilmişti.

Münih Polisi, İsrail Başkonsolosluğu ve NS Dokümantasyon Merkezi yakınlarında polis ile çatışmaya giren bir şüphelinin vurulduğunu açıklamış, daha sonra ağır yaralanan şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti. Şüphelide uzun namlulu silah bulunduğunu belirten polis, kimliğinin ise henüz tespit edilemediğini kaydetti.

DW, dpa/JD, BK

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