İsrail Cumhurbaşkanı'ndan hükümete reformu iptal et çağrısı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetine çağrıda bulunarak, ülkede büyük tartışmalara neden olan yargı sistemindeki reformdan vazgeçilmesini talep etti.

Herzog, Perşembe günü akşam saatlerinde televizyondan yaptığı konuşmada, hükümetin, kamuoyunda geniş bir desteği arkasına alacak bir reform paketi hazırlaması gerektiğini dile getirdi. Yargı sisteminde reform gerektiren konularla ilgili olarak, her başlıkta olmasa da çoğunda, toplumda bir mutabakat olduğunu belirten Isaac Herzog, bu mutabakatın "Mutlaka şu an önerilen yasa tasarısının iptal edilmesi ve yerine farklı bir tasarının tartışmaya açılması için yeterli" olduğunu ifade etti.

İsrail'de hükümetin yargı reformu tasarısına yönelik gösteriler birçok kentte devam ediyor Fotoğraf: Tania Krämer/DW

Havalimanı yolu kapatıldı

İsrail'de halk, hükümetin yargı sisteminde yapmak istediği değişikliklere karşı haftalardır kitlesel protestolar gerçekleştiriyor. Perşembe günü ülkenin en önemli havaalanı olan Ben Gurion Havalimanı'na giden yolları kapatan göstericiler, Başbakan Netanyahu'nun İtalya gezisini, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı lloyd Austin'in de İsrail ziyaretini engellemeye çalıştı.

İsrail'de Netanyahu karşıtları, koalisyon hükümetinin planladığı reformla, yargıyı ve demokrasiyi zayıflatmaya çalıştığını öne sürüyor. Almanya ve ABD de, konu ile ilgili kaygılarını daha önce resmi ağızlardan dile getirmişti. İsrail hükümetinin hazırladığı reform tasarısı, hakimlerin atanmasında hükümetin etkisinin artırılmasını ve İsrail'in en üst yargı organı olan Yüksek Adalet Divanı'nın yasaları iptal etme yetkisinin elinden alınmasını öngörüyor.

Reuters / ET,JD