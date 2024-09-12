İsrail BM okulunu bombaladı: 18 ölü

İsrail ordusu Gazze'de savaş yüzünden evlerinden olmuş Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir okulu bombaladı, Filistin kaynakları saldırıda 18 kişinin öldüğünü açıkladı.

Nuseyrat'taki okul geçen 11 ayda birkaç saldırıya daha uğramıştı.

Gazzeli sivil savunma ekiplerinin sözcüsü Mahmud Bassal sosyal medya sitesi Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bu okul dördüncü kez bombalandı, ikisi BM personeli 18 kişi öldü" dedi.

İlerleyen saatlerde bir açıklama yapan UNRWA ise olayda altı personellerinin öldüğünü, bunun savaşın başından beri ajansın tek seferde verdiği en büyük kayıp olduğunu bildirdi.

BM ajansından yapılan açıklamada, "Öldürülenler arasında UNRWA'nın barınaklardan sorumlu müdürü ve yerlerinden edilmiş insanlara yardım eden diğer ekip üyeleri de vardı" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, okullar ve diğer sivil tesislerin her zaman korunmak zorunda olduğu kaydedildi.

Topraklarının yüzde 90'ı çatışma alanı ilan edilen Gazze'de okul binaları Filistinlilerin sığınabildiği az sayıdaki tesislerden. Ancak İsrail savaş boyunca çok sayıda okulu bombaladı. Global Education Cluster'e göre Gazze'deki okulların yüzde 90'ından fazlası İsrail saldırılarında zarar gördü.

İsrail ordusu Nuseyrat saldırısının ardından binada Hamas'a ait komuta ve kontrol merkezi olduğunu öne sürdü, "hassas bir saldırı" gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ordu, sivil kayıpları en aza indirmek için "çeşitli önlemler" aldıklarını da belirtti.

BM'nin kayıpları artıyor

Son saldırının ardından UNRWA Komiseri Philippe Lazzarini savaşta 220 ajans çalışanının öldürüldüğünü söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Gazze'de olanları "kesinlikle kabul edilemez" diye niteledi.

Öte yandan İsrail'in BM temsilcisi Büyükelçi Danny Danon, "BM'nin İsrail'i, kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanan Hamas ile savaşında kınamaya devam etmesi vicdansızlık" dedi. Çözümün "bir ateşkes değil", rehinelerin serbest kalmasından ve Hamas'ın yok edilmesinden geçtiğini kaydetti.

AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısının ardından Gazze'de başlayan savaşta, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 41 bini geçti. BM'ye göre hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuklar. Hava bombardımanının ardından kara operasyonunun başladığı 27 Ekim'den beri Gazze'de İsrail ordusundan 344 asker öldü.

AFP / MUK,JD

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