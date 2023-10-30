İsrail: Bir kadın asker Hamas'ın elinden kurtarıldı

İsrail Ordusu, Hamas tarafından rehine olarak tutulan bir İsrail askerinin kurtarıldığını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü ve İsrail iç istihbaratı Şin Bet’in Sözcüsü tarafından ortak yapılan açıklamada, 7 Ekim’deki Hamas saldırısında kaçırılan kadın asker Ori Megidish'in Gazze'ye düzenlenen kara operasyonu sırasında kurtarıldığı belirtildi. Tıbbi muayeneden geçirilen askerin durumunun iyi olduğu ve ailesiyle bir araya geldiği aktarıldı.

Diğer yandan hala yüzden fazla rehineyi elinde tuttuğu belirtilen Hamas, üç rehinenin yer aldığı bir video yayımladı. 76 saniyelik videoda görülen kadınlardan biri İbranice İsrail hükümetini eleştiriyor. Öfkeli bir sesle konuşan kadın "Yeterince İsrail vatandaşı ölmedi mi?" ifadelerini kullanarak tüm tutsakların serbest kalması için Netanyahu’dan rehine takası talep ediyor.

Hamas'ın yayımladığı videoda konuşan rehine, Netanyahu'ya ağır eleştirilerde bulunurken İsrail başbakanı, videoyu 'acımasız bir psikolojik propaganda' olarak nitelendirdi. Fotoğraf: Abir Sultan via REUTERS

Netanyahu'dan IŞİD benzetmesi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, videoya ilişkin Bu Hamas-IŞİD’in acımasız psikolojik propaganda ifadelerini kullandı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, videoda görülen kadınların adlarının Yelena Trupanob, Daniel Aloni ve Rimon Kirsht olduğu belirtilerek, tüm alıkonulanların ve kayıpların evlerine getirileceği vurgulandı.

İsrail verilerine göre, 7 Ekim’de Hamas en az 239 kişiyi rehin aldı, bin 400 kişi de öldürüldü. Hamas ise, İsrail'in 7 Ekim saldırısının ardından Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda 8 bin 300'den fazla kişinin öldürüldüğünü belirtiyor.

dpa,AFP/SÖ,TY

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