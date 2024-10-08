İsrail bir Hizbullah komutanını daha öldürdü

Lübnan'a düzenlediği saldırılarda Hizbullah'ın yönetim kademesini büyük ölçüde yok eden İsrail, örgütün lojistik sorumlusunun da öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar Gazze'de de sürüyor.

İsrail ordusu (IDF) Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah'ın lojistik merkezler komutanı Süheyl Hüseyin'in öldürüldüğünü açıkladı. IDF, Hüseyin'in örgütün lojistik faaliyetlerini denetlediğini, bu işlemlerin bütçesinden de sorumlu olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Hüseyin, İran ve Hizbullah arasındaki silah transferlerinde önemli rol oynuyordu. Ayrıca silahların çeşitli Hizbullah birlikleri arasında sevkiyatından da sorumluydu" denildi. Lübnan ve Suriye üzerinden İsrail'e yönelik saldırıların lojistik ve bütçe planlamalarını da Hüseyin'in yaptığı belirtildi.

Hüseyin örgütün en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin de üyesiydi. İsrail son iki hafta düzenlediği saldırılarda örgütün neredeyse tüm yönetim kademesini yok etti.

Denizden saldırılar başlayacak

İsrail ordusu yakında denizden de operasyonlara başlayacaklarını bildirdi; Lübnanlılar ülkenin güneyinde denize girmemeleri, plajlara yaklaşmamaları veya balıkçılık gibi faaliyetlerde bulunmamaları yönünde uyarıldı.

Kara harekâtına başlarken güneydeki operasyonların "bölgesel, hedefli ve sınırlı" olacağını belirten İsrail ordusu, geçen hafta boyunca hemen hergün operasyon alanını biraz daha genişletti.

İsrail saldırıları sonucu Lübnan'da şu ana kadar 1,2 milyon kişi yerinden oldu.

Çin Lübnan'a acil tıbbi yardım ulaştıracaklarını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığına bağlı yardım ajansından yapılan açıklamada "Lübnan hükümetinin yardım talebinde bulunduğu" kaydedildi.

Gazze'de çatışmalar sürüyor

Bu arada Gazze'de saldırılarını yeniden yoğunlaştıran İsrail, 7 Ekim'in yıl dönümünde "Hamas artık organize askeri bir yapı olarak varlığını sürdürmüyor" açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya yanıt olarak Hamas yöneticilerinden Halid Meşal, "Filistin ruhunun Anka Kuşu gibi yeniden yükseleceğini" söyledi.

Gece saatlerinde Gazze'de yaşanan çatışmalarda bir İsrail askeri öldü, IDF'nin Gazze'de verdiği kayıp 350'ye yükseldi.

Reuters / MUK,JD

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