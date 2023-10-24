İsrail: Birçok Hamas komutanı öldürüldü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 400'den fazla hedefin vurulduğunu ve birçok Hamas komutanının öldürüldüğünü açıkladı. Hamas son saldırılarda en az 140 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları gece boyunca devam etti. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre bombardımanda en az 140 kişi hayatını kaybetti; yüzlerce kişi de yaralandı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölenlerin sayısı 5 binin üzerinde.

İsrail ordusundan Salı sabahı yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nde yine yüzlerce hedefin bombalandığı ve Hamas'ın birçok komutanının öldürüldüğü duyuruldu. Ordunun telegram hesabından yapılan açıklamada "Son bir gün içinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 400'den fazla terör hedefini vurdu; birçok Hamas komutanı ile saldırı hazırlığında olan örgüt üyelerini öldürdü" denildi.

"Hamas'ın saldırı noktaları vuruldu"

Açıklamada, 5 bölgeye yoğunlaşan hava operasyonlarında Hamas'ın altyapısının ve İsrail topraklarına roketli saldırıların düzenlendiği noktaların hedef alındığı kaydedildi.

İsrail uçaklarının ayrıca Hamas militanlarının kıyı şeridine kolay erişimini sağlayan bir tünelile komuta merkezini de vurduğu bildirildi. Saldrılarda Hamas'ın üç taburunda komutan yardımcılarının öldürüldüğü öne sürüldü.

Hamas'ın silahlı kanadının 7 Ekim sabahı Gazze Şeridi sınırından İsrail topraklarına girerek çoğu sivil 1400'den fazla kişiyi öldürmesinin ve 200'den fazla kişiyi de rehin almasının ardından İsrail ordusu, abluka altındaki bölgeye aralıksız hava saldırıları düzenliyor. İsrail olası bir kara operasyonu için de hazırlık yapıyor. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, sonraki aşamaya hazır olduklarını ve siyasi iradeden onay beklediklerini kaydetti.

Gazze Şeridi sınırındaki İsrail birlikleri Fotoğraf: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/picture alliance

ABD'den "kara operasyonunu erteleyin" tavsiyesi

Ancak İsrail'in en büyük destekçisi ABD kara operasyonuna sıcak bakmıyor. Reuters'ın Washington'daki kaynaklara dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray yönetimi İsrail'e kara operasyonunu erteleme tavsiyesinde bulundu. Aynı kaynaklar, Washington'un daha fazla rehineyi kurtarmayave çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesini engellemeye çalıştığını vurgulayarak, kara operasyonunu erteleme tavsiyesinden Hamas ile arabuluculuk yapan Katar'ın da haberdar edildiğini kaydetti.

İsrail ordu sözcüsü de bu konuya değinerek, "İsrail ABD'nin Ortadoğu'daki tecrübelerinden yararlanmaktadır. Ancak bizim savaşımız sınırlarımızda, binlerce kilometre ötede değil" diyerek Washington'a yanıt verdi.

Reuters, dpa / GY, EC