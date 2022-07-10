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Fotoğraf: Ronen Zvulun/REUTERS
Politikaİsrail

İsrail: Biden'ın ziyaretinde birinci gündem İran olacak

2 saat önce

İsrail Başbakanı Lapid, ABD Başkanı Biden'ın ülkesine yapacağı ziyarette İran'a karşı ortak eylemlerin genişletilmesini görüşeceğini belirterek, Tahran'a karşı kararlı bir tutum çağrısında bulundu.

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İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsrail'e yapacağı ziyarette gündemin birinci konusunun İran olacağını söyledi. Yapid pazar günü yaptığı açıklamada Biden ile Tahran yönetimine karşı ortak eylemlerin genişletilmesini ele alacaklarını söyledi. İran'a yaptırım uygulanmasını isteyen Lapid, Tahran'ın nükleer programı çerçevesindeki amaçlarına karşı "kararlı" bir yanıt verilmesi çağrısında bulundu.

1 Temmuz'da resmen göreve başlamasının ardından ikinci kabine toplantısında konuşan Lapid, ziyarette öncelikle İran meselesine odaklanacağını söyledi. İsrail lideri, 1 Kasım'da yapılması planlanan seçimlere kadar geçici hükümetin başbakanı ve dışişleri bakanı olarak görev yapıyor.

"Yaptırımlar harekete geçirilmeli"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın hafta sonu yayınlanan raporuna göre İran, uranyum zenginleştirme kapasitesindeki gelişmeler hakkında Viyana merkezli kuruma bilgi verdi. Buna değinen Lapid, "İran'ın imzaladığı anlaşmalara tamamen aykırı olarak gelişmiş santrifüjlerde uranyum zenginleştirdiği ortaya çıktı" dedi. İsrail Başbakanı Tahran'a karşı yaptırım mekanizmasının tüm gücüyle harekete geçirilmesi gerektiğini savundu.

İsrail, uluslararası güçler ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine karşı çıkıyor. 2015'te yapılan anlaşamaya göre Tahran'ın nükleer programında kısıtlamaya gitmesi halinde yaptırımların hafifletilmesi öngörülüyordu. ABD 2018'de, Donald Trump başkanlığı döneminde anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılarak İran'a yaptırımları yeniden devreye sokmuştu. Trump'ın kararı İsrail'de memnuniyetle karşılanmıştı. Mevcut Başkan Biden ise, söz konusu anlaşmaya geri dönmek istediğini açıklamıştı. ABD ile dolaylı görüşmeler de dahil olmak üzere anlaşmayı eski haline getirmek amacıyla müzakereler, geçen yıl Nisan ayında Viyana'da başladı, ancak görüşmeler Mart ayından bu yana çıkmazda.

"Vatandaşlarımıza İstanbul'da suikast planı"

İran'ın nükleer programının dışında İsrail, Tahran'ın Hizbullah'a yönelik desteği konusunu da gündeme taşımayı amaçlıyor. İsrail yönetimi, geçtiğimiz günlerde Hizbullah'ın insansız hava araçlarıyla Akdeniz'deki petrol platformunu hedef aldığını açıklamıştı. İsrail ayrıca İranlı ajanların İstanbul'daki bazı İsrail vatandaşlarına karşı suikast veya kaçırma planı içerisinde olduğu ileri sürüyor.

 

AFP / GY, EC

 

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