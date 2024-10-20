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İsrail Beyrut'ta Hizbullah'ın "komuta merkezini" vurdu

20 Ekim 2024

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın istihbarat merkezini vurduğunu açıkladı. İsrail, Hizbullah'ı Netanyahu'ya yönelik suikast girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

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Beyrut'un güneyindeki dış mahallerinden yükselen duman
Beyrut'un güneyindeki dış mahallerinden yükselen dumanFotoğraf: Hussein Malla/AP/picture alliance

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, Beyrut'un güneyinde Hizbullah yapılanmasının yoğun olduğu bölgeye yönelik saldırılarında bu örgütün "komuta merkezini" hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu, operasyonda Hizbullah istihbarat merkezinin karargâhını ve gizli bir silah imalathanesi vurduğunu belirtti.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA ise İsrail saldırılarında Haret Hreik mahallesinde bir cami ve hastane yakınlarındaki bir apartmanın vurulduğunu bildirdi.

Üç Hizbullah komutanı öldürüldü

İsrail ordusu ayrıca savaş uçaklarıyla düzenlediği hava saldırılarında üç Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu. Bu komutanların, Hizbullah'ın komuta merkezine yönelik operasyonda mı yoksa başka saldırılarda mı öldürüldüğü netlik kazanmadı.

Lübnan'ın başkentine yönelik bombardıman, İsrail'in İran destekli Hizbullah'ı dün Başbakan Benyamin Netanyahu'nun konutuna yönelik insansız hava aracı saldırısı girişiminden sorumlu tutmasının ardından geldi.

İsrail, Beyrut'taki saldırılar sonrası Lübnan'dan birkaç dakika içinde yaklaşık 70 roket atıldığını duyurdu.

Lübnan'ın güneyindeki saldırılar

Lübnan ajansı NNA, İsrail'in ayrıca ülkenin güneyinde Nebatiye kenti dâhil onlarca yeri vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarla ilgili açıklamasında "65 Hizbullah teröristini etkisiz hâle getirdiğini" ve onlarca "terör hedefini" vurduğunu açıkladı.

DW,Reuters,AFP/CÖ,BÜ

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