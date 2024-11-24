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İsrail Beyrut'a saldırılarını sürdürüyor: En az 20 ölü

24 Kasım 2024

İsrail tarafından Beyrut'un merkezine düzenlenen saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin diğer bölgelerinde de saldırılar sürüyor.

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Saldırıda yerle bir olan bir bina enkazında mağdurlara ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekipleri.
Beyrut'a İsrail'in düzenlediği saldırıda yerle bir olan bir bina enkazında mağdurlara ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekipleri. Fotoğraf: Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a Cumartesi günü düzenlediği saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, şehrin merkezine sivillere yönelik herhangi bir uyarı olmaksızın yapılan hava saldırısında 66 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sabah yerel saatle 4 sularında gerçekleştirilen saldırıda sekiz katlı bir binanın yerle bir edildiği belirtilirken Hizbullahlı milletvekili Emin Şiri, Hizbullah yetkililerinden kimsenin binada olmadığını kaydetti

Lübnan Sivil Savunması'ndan Velid el Haşhaş, saldırının gerçekleştiği bölgenin yerleşim bölgesi olduğuna dikkat çekerek, yoğun yerleşimin ve dar sokakların can kaybını artırdığını ifade etti. 

İsrail ordusundan can kayıplarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ülkenin diğer bölgelerinde de saldırılar sürüyor

Lübnan Ulusal Haber Ajansı aynı gün içinde ülkenin güneyindeki liman kenti Sur'da bir roketin iki kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi. Fetih Filistin Sur bölgesi sözcüsü Muhammed Bikai, öldürülenlerin yakınlardaki El Raşidiye mülteci kampında kalan ve balık tutmaya çıktıkları esnada saldırıya hedef olan iki Filistinli mülteci olduğunu belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında doğudaki Şmustar kasabasında dördü çocuk sekiz kişinin, güneydeki Rumin köyünde beş kişinin ve kuzeydoğudaki Budai köyünde beş kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, İsrail saldırılarında öldürülenlerin toplam sayısının ise 3 bin 500'ü aştığını duyurdu. Saldırılar nedeniyle Lübnan nüfusunun yaklaşık dörtte birine denk gelen 1,2 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi. İsrail tarafında ise yaklaşık 90 askerin yanı sıra İsrail'in kuzeyindeki çatışmalarda 50'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

AP/SÖ,CÖ


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