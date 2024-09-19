İddia: Yahya Sinvar'a Gazze'den çıkması teklif edildi

İsrail basınına göre Başbakan Benyamin Netanyahu hükümeti, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütü olarak sınıflandırdığı Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'a Gazze'den çıkış izin verme karşılığında tüm rehinelerin tek seferde serbest bırakılmasını talep eden yeni bir anlaşma önerdi.

Mayıs sonunda ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı plan da dahil savaşın başından beri rehinelerin aşamalı olarak salıverildiği formüller müzakere ediliyordu.

İsrail kamu yayıncısı Kan'ın aktardığına göre Sinvar'la beraber "ayrılmayı seçen" diğer Hamas yöneticilerinin de Gazze'den güvenle çıkışını öngören plan ayrıca çatışmaların bitirilmesini ve Gazze'de yeni bir yönetim kurulmasını da içeriyor.

Ancak yeni yönetimin başında kimin olacağına dair ayrıntılar bilinmiyor.

Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda hem Hamas hem de ABD'nin desteklediği Batı Şeria merkezli Mahmud Abbas hükümetinin Gazze'nin yönetiminde yer almasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

Times of Israel haber sitesi söz konusu yeni planın "Arap yetkililere iletilmek üzere" ABD'ye sunulduğunu yazdı.

Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik düzenlediği baskın sırasında 251 kişiyi kaçırmıştı. Aradan 11 aydan fazla zaman geçerken rehinelerin 97'si hâlâ Hamas'ın elinde. İsrail ordusuna göre bunların 33'ü hayatta değil. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aynı dönemde 41 binden fazla kişi öldü.

AFP,DW / MUK,HS

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?