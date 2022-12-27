İsrail Büyükelçisi, Erdoğan'a güven mektubu sundu

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Beştepe'deki kabulde Lillian'ın Türkçe "Nasılsınız?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sağ olun siz nasılsınız?" yanıtını verdi. Lillian'ın bazı Büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Lillian, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Erdoğan'a güven mektubunu sunduğu anı "çok duygusal bir an" olarak tanımladı. İsrailli Büyükelçi, "ikili ilişkilerde daha birçok olumlu gelişmeyi dört gözle beklediğini" dile getirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Büyükelçi Lillian'ın Beştepe'de İsrail milli marşıyla karşılandığı töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Herzog, paylaşımında Türkçe şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Büyükelçi Irit Lillian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden HaTikvah'ı (İsrail milli marşı) duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım."

Türkiye ve İsrail geçen Ağustos ayında diplomatik ilişkileri yeniden en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı almıştı.

Varılan anlaşmanın ardından Türkiye de geçen ay büyükelçi olarak Şakir Özkan Torunlar'ı İsrail'e atamıştı. Torunlar görev yerine ulaştı ancak henüz güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a sunmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da Torunlar'ın güven mektubunu "yakında" Herzog'a sunmasının beklendiğini duyurdu.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2010 yılında Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail güvenlik güçlerince düzenlenen baskında 10 Türk vatandaşının öldürülmesi üzerine bozulmuştu. 2016 yılında ikili ilişkilerin tekrar normale döndürülmesine yönelik mutabakata varılması ile yeni bir döneme girilmiş ancak İsrail'in 2018'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinli sivillere yönelik tutumu bu süreci sekteye uğratmış ve her iki ülke karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekmişti. Türkiye-İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, 2018'den beri büyükelçiliklerdeki geçici maslahatgüzarlar tarafından yürütülüyordu.

DW/CÖ,EC