İsrail askerî istihbarat şefi istifa etti

İsrail askerî istihbarat şefi Aharon Haliva, 7 Ekim saldırılarıyla bağlantılı olarak istifasını sundu. Haliva, Hamas'ın saldırılarına giden sürecin de kapsamlı bir şekilde araştırılması çağrısı yaptı.

İsrail askerî istihbarat şefi Aharon Haliva, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarıyla bağlantılı olarak istifa etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Haliva'nın 7 Ekim'deki olaylarda istihbarat şefi olarak liderlik sorumluluğu nedeniyle, Genelkurmay Başkanı ile koordinasyon halinde, görevine son verilmesini istediği" bildirildi. Açıklamada, "Haliva'nın usullere uygun ve profesyonel bir süreç içinde halefi atandığında görevinden ayrılarak ordudan emekli olmasına karar verildiği" ifade edildi.

İsrail ordusuna 38 yıldır hizmet veren Haliva, istifa dilekçesinde "Komutam altındaki İstihbarat Başkanlığı, bize teslim edilen görevin hakkını verememiştir. O kara günü her gün, her gece yanımda taşıyorum. Acısı sonsuza dek benimle olacak" ifadelerini kullandı.

Soruşturma çağrısı

Haliva, istifa mektubunda "7 Ekim saldırılarına yol açan tüm faktör ve koşulları eksiksiz, derinlemesine, kapsamlı ve titiz bir şekilde inceleyecek bir resmi araştırma komisyonu oluşturulması" çağrısında bulundu.

Aharon Haliva, 7 Ekim saldırılarının hemen ardından yaptığı açıklamada saldırıyı öngörememeleriyle ilgili olarak "En önemli misyonumuzda başarı gösteremedik. Ordu İstihbarat Başkanı olarak bu başarısızlığın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" açıklaması yapmıştı.

Netanyahu istihbaratı suçlamıştı

Haliva, Hamas'ın İsrail topraklarına 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve bin 200 kişinin ölümüne yol açan saldırılarla ilgili istifa eden ilk üst düzey yetkili oldu. Başbakan Benyamin Netanyahu, saldırıların ardından kendisine önceden bu yönde bir bilgi iletilmediğini belirterek ordu ve istihbaratı saldırılardan sorumlu tutmuş, ancak gelen tepkilerin ardından sosyal medyada bu yönde yaptığı paylaşımı silmişti.

Saldırılarla ilgili şimdiye kadar sorumluluk kabul etmeye yanaşmayan Netanyahu, 7 Ekim saldırılarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma açılması taleplerini, şu an savaşın içinde bulunulduğu gerekçesiyle geri çeviriyor, soruşturmanın savaşta nihai zafer kazanıldıktan sonra başlatılmasını savunuyor.

AFP,AP / BK,ET

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