İsrail ajanları Hizbullah'a telsiz saldırılarını anlattı

Hizbullahmensuplarına ait çağrı cihazı ve telsizlerin eş zamanlı patlamasıyla 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşen saldırıların İsrail tarafından on yıl öncesinden planlandığı ortaya çıktı.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan iki eski İsrail ajanı, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın operasyonuyla ilgili arka plan bilgisi verdi. Eş zamanlı patlamalarda 12'si sivil 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yayında maske takan ve tanınmamaları için sesleri değiştirilen iki ajanın kısa süre önce emekliye ayrıldığı kaydedildi.

CBS'e konuşan ajanlardan biri, telsizlere patlayıcı yerleştirme işlemlerinin 10 yıl önce başladığını, Hizbullah'ın telsizleri baş düşmanı İsrail'den satın aldığını fark etmediğini kaydetti. Operasyon kapsamında önce Hizbullah mensuplarının elindeki çağrı cihazları, ertesi gün de telsizler patlatılmıştı. "Michael" takma adını kullanan İsrailli emekli ajan, "Onlar için yalandan bir dünya yarattık" dedi.

Çağrı cihazı aşamasına 2022'de geçildi

"Gabriel" takma adlı ikinci ajan da planın telsizlerle gerçekleştirilen ikinci aşamasının ise 2022 yılında, Mossad'ın Hizbullah'ın Tayvan merkezli bir şirketten çağrı cihazı satın aldığını öğrenmesiyle hayata geçirildiğini anlattı.

Çağrı cihazlarının, içine patlayıcı yerleştirilebilmesi için biraz daha büyütülmesi gerektiğini belirten ikinci ajan, sadece Hizbullah mensubuna zarar vermesi ve çevredekileri etkilememesi için, patlayıcı miktarının kuklalar üzerinde defalarca test edildiğini kaydetti. Eski ajan, kullanıcının cebindeki çağrı cihazını hemen çıkartmasını sağlamak için kulağa en acil gelen zil seslerinin de denendiğini belirtti.

Mossad'dan Youtube'da sahte reklam

Gabriel, Hizbullah'ı daha büyük ve ağır olan patlayıcılı çağrı cihazlarını almaya ikna etmek için iki hafta boyunca Youtube'da sahte reklamlar yayınlandığını, bu modellerin toza karşı daha dayanıklı, su geçirmez olduğu, pil ömrünün daha uzun olduğu gibi özelliklerinin öne çıkarıldığını ifade etti.

İki gün üst üste gerçekleştirilen eş zamanlı saldırılarda 40'tan fazla kişi öldü. Fotoğraf: Hassan Ammar/AP/picture alliance

Ajan, Tayvan merkezli üretici şirket Gold Apollo'yu aldatmak için Macaristan'daki gibi paravan şirketler kullanıldığını da aktardı. Gold Apollo şirketi, patlamaların ardından yaptığı açıklamada Lübnan'da infilak eden modelin üretim ve satışının lisanslı olarak Macaristan'daki BAC şirketi tarafından yapıldığını, kendileriyle bir ilgisi bulunmadığını bildirmişti.

Hizbullah'ın İsrail ile birlikte çalıştığını hiçbir şekilde fark etmediğini belirten Gabriel, "Bizden alışveriş yaptıklarında cihazları Mossad'dan satın aldıklarına dair hiçbir işaret yoktu… Her şey arka planda bizim kontrolümüzdeydi. Onlara göre her şey normal akışındaydı. İş insanları olsun, pazarlaması, mühendisleri, showroom, her şey yüzde yüz temizdi" diye konuştu.

Hizbullah mensuplarının Eylül ayına kadar ellerinde 5 bin çağrı cihazı bulunuyordu. Patlayıcılı cihazlar, kullanıcı çağrı geldiğinde mesajı okumak için düğmeye basmasa da infilak edecek şekilde tasarlanmıştı.

"Hedef Hizbullahçıları öldürmekten ibaret değil"

Gabriel takma adlı eski ajan, hedefin Hizbullah savaşçılarını öldürmekten ibaret olmadığını, bir mesaj içerdiğini belirterek "Eğer ölürse ölmüştür. Ama yaralanırsa onu hastaneye götürmeniz gerekir, bakmanız gerekir. Para ve çaba harcamanız gerekir. Lübnan sokaklarında eli ayağı kopmuş yürüyen insanlar, bize bulaşılmaması gerektiğinin canlı kanıtıdır, İsrail'in tüm Ortadoğu'daki üstünlüğünün yürüyen kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Michael takma adlı ajan da Lübnan'da ilk patlamaların ardından insanların infilak edecek diye evlerindeki klima cihazlarını bile çalıştırmaya korktuklarını belirterek "Bu gerçek bir korku" dedi. Eski ajan, bunda kasıt olup olmadığı sorusuna ise "Kendilerini savunmasız hissetmelerini istiyoruz. Öyleler de. Çağrı cihazlarını bir daha kullanamayız, çünkü bunu bir kere yapmış olduk. Bir sonraki adım üzerinde çalışmaya başladık bile. Artık bir sonraki şeyin ne olacağını tahmin etmeye çalışıp duracaklar" dedi.

AP/BK,EC

