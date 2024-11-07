İsrail 25 adet F-15 savaş uçağı alıyor

İsrail 25 adet F-15 savaş uçağı alımı için Amerikan Boeing firması ile sözleşme imzaladı. Savaş uçaklarının ilki 2031 yılında İsrail'e teslim edilecek.

İsrail Amerikan şirketi Boeing ile 25 adet F-15 savaş uçağı alımı için sözleşme imzaladı. İsrail Savunma Bakanlığı 5,2 milyar dolarlık sözleşmenin bu yılın başında Amerikan Kongresinde onaylanan silah satışlarının bir parçası olduğunu bildirdi.

Boeing teslimatlara 2031 yılında başlayacak ve tamamlanana kadar her yıl dört ila altı adet uçak İsrail'e gönderilecek.

F-15 savaş uçakları İsrail'in halihazırda kullandığı silahların yanı sıra menzili ve patlayıcı yükü artırılmış gelişmiş bombalar taşıma kapasitesine de sahip.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni F-15'lerin "İsrail Hava Kuvvetlerinin stratejik üstünlüğünü korumasına, Ortadoğu'daki mevcut ve gelecekteki tehlikelere karşı koymasına yardım edeceği" ifade edildi.

Bu Boeing'in yıl içinde İsrail'le yaptığı ikinci büyük anlaşma oldu. Şirket, Ağustos ayında İsrail'in bayrak taşıyıcı hava yolu firması El Al ile 31 adet 737 Max yolcu uçağı alımı için 2,5 milyar dolarlık sözleşme imzalamıştı.

Reuters / MUK,EC

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