İsrail 100 uçakla Lübnan'ı bombaladı

İsrail savaş uçakları Pazar sabahı Lübnan'da Hizbullah hedeflerini bombaladı. Hava harekâtı ile İsrail'e yönelik saldırılarda kullanılmak üzere hazırlandığı tespit edilen roket ve insansız hava araçlarının hedef alındığı belirtildi. Amerikan basını ABD'nin "önleyici" saldırıya dair önceden bilgilendirildiğini yazdı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre eş zamanlı olarak 100 savaş uçağının katıldığı operasyonda 40'dan fazla roket fırlatma noktası imha edildi.

Saldırılar başlamadan kısa süre önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülke çapında 48 saatlik acil durum ilan edildiğini açıklarken, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanında sivil uçuşlar birkaç saatliğine yapılamadı.

İsrail saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurdu Fotoğraf: Aziz Taher/REUTERS

İsrail'in Hizbullah'tan önce gerçekleştirdiği "önleyici" operasyona rağmen Lübnan'dan İsrail'e onlarca roket ve insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapıldı.

Örgüt eylemin, geçtiğimiz haftalarda Beyrut'ta İsrail hava saldırısı sonucu ölen üst düzey Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ün intikamı almaya yönelik olduğunu duyurdu.

Hizbullah İsrail'in kuzeyinde 11 askeri tesisi 320 roket ve çok sayıda İHA ile hedef aldıklarını öne sürdü.

Patlayıcı yüklü İHA'lardan birinin İsrail'in kuzeyinde otoyola isabet ettiği görülürken, saldırılarda bir kadının hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında bir kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Netanyahu: Güvenliğimiz için her şeyi yaparız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ülkenin kuzeyinde güvenliği sağlamak için "her şeyi" yapacaklarını söyledi.

Netanyahu, "Ülkemizi korumak için her şeyi yapmaya kararlıyız. Basit bir kuralı izlemeye devam ediyoruz: Kim canımızı yakarsa biz de onun canını yakarız" diye konuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hava saldırısını Tel Aviv'den komuta etti Fotoğraf: Israel Defense Forces/REUTERS

Gazze savaşının başından beri Hizbullah ve İsrail askeri arasında hemen her gün karşıklı çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin kuzey sınırına yığınak yapan İsrail ordusu Lübnan'a yönelik kapsamlı bir operasyon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını açıklamıştı.

Karşılıklı saldırılar bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak ateşkes görüşmeleri öncesine rastlıyor. İsrail heyetinin Gazze'de ateşkes ve rehine takasını müzakere etmek üzere Mısır'daki toplantıya katılacağı açıklandı.

DW,AFP,Reuters / MUK,HT

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?