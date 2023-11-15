İspanya'dan İsrail'e sert çıkış

İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'e "Filistinlileri ayrım gözetmeksizin öldürmeye son ver" çağrısı yaparken, Katar arabuluculuğundaki Hamas-İsrail müzakerelerinin kritik bir noktada olduğu bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşı ile ilgili olarak en sert açıklamalarından birini bugün yaptı.

Sanchez, İsrail'e Gazze'de "Filistinlileri ayrım gözetmeksizin öldürmeye son verilmesi" yönünde çağrı yaptı.

Sosyalist Başbakan, Ekim ayında Hamas tarafından gerçekleştirilen terörist saldırıya yanıt veren İsrail'in yanında olduklarını söylemekle birlikte, yeni hükümetinin Avrupa ve İspanya'da Filistin devletinin tanınmasını sağlamak için çalışacağını duyurdu.

Fransa'da sendikalar protesto çağrısı yaptı

Fransa'da ise Cumartesi günü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için protesto gösterileri düzenlenecek.

Bugün bir çok sendika tarafından yapılan "Filistin halkı ile dayanışma" başlığını taşıyan çağrıda, gösterilerin "Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi" için düzenleneceği belirtiliyor.

Sendikalar ayrıca "Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını, bombardıman ve yerinden edilmeye son verilmesini, rehinelerin de serbest bırakılmasını" talep ediyor.

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Katar arabuluculuğunda uzlaşı arayışı

Bu arada Reuters haber ajansının Katar'ın İsrail ile Hamas arasında yürüttüğü arabuluculuk görüşmeleri hakkında geçtiği haberde, dikkat çekici bilgiler yer aldı.

Buna göre Hamas'ın yaklaşık 50 rehineyi serbest bırakması karşılığında Gazze'de üç gün sürecek bir ateşkesin müzakere edilmekte olduğu belirtildi.

Müzakerelerin ABD ile koordinasyon halinde yürütüldüğü, ayrıca İsrail'in uzlaşının sağlanması halinde hapishanedeki bazı Filistinli kadın ve çocukları serbest bırakabileceği kaydedildi.

Reuters, AFP /DA, TY

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