İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 200'ü geçti

İspanya'nın son yıllarda yaşanan en büyük sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aştı. Arma kurtarma çalışmaları sürerken kayıpların bulunmasıyla birlikte bilançonun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor.

İspanya'nın çok sayıda bölgesinde etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Cadene Ser radyosuna yaptığı açıklamada yaşamını yitirenlerin sayısının 207'yi bulduğunu kaydetti. 204 kişinin, sellerden en ağır etkilenenen bölge olan Valencia'da hayatını kaybettiği, Castilla-La Mancha'da iki kişinin öldüğü, ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde de bir kişinin seller nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Hala kayıpların olduğuna dikkat çeken Bakan, bu kayıplara ulaşılmasıyla bilançonun daha da ağırlaşabileceğini belirtti. Araçlarında ya da diğer yerlerde mahsur kalanların sayısına ilişkin ise henüz resmi bir veri bulunmasa da El Diaro gazetesi Valencia sivil koruma hizmetine dayandırdığı haberinde yaklaşık bin 900 kişiye telefonla ulaşılamadığını bildirdi. Europapress haber ajansının haberine göre Bakan Grande-Marlaska ise bu rakamların rasyonel kriterleri karşılamadığını, bu yüzden de dikkate alınmadığını söyledi.

Savunma Bakanı Margarita Robles ise hala enkaz altında ya da sürüklenen araçlarda mahsur kalan çok sayıda kişi bulunmasından endişe ettiklerini belirtti.

Bin 700'ü aşkın asker ve binlerce gönüllü Valencia'daki arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Yardım görevlilerinin yanı sıra çok sayıda gönüllü de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Fotoğraf: Alberto Saiz/AP Photo/picture alliance

Belediyeler seferber oldu

Valencia'nın güneyindeki Catarroja gibi kimi bölgelere karyoluyla ulaşılamadığı, belediyelerin bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlık yaptığı kaydedildi. RTVE'ye konuşan Catarroja Belediye Başkanı Lorena Silvent, "Gıda, içme suyu, su tesisatını onarmak için ekipman… Her türlü yardıma açığız" dedi. Silvent kimi bölgelerde elektrik ve telekomüniskasyonunun da hala tamamen sağlanamadığını ifade etti.

Komşu bölge Alfafar'ın Belediye Başkanı Juan Ramón Adsuara da insanlara yiyecek dağıtabilmek için bir süpermarketi boşaltmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Adsuara, 20 bin nüfuslu bölgede hala evleirnde cesetlerle yaşamak zorunda olanların bulunduğunu sözlerine ekledi.

Dpa/SÖ,EC

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