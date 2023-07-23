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İspanya'da sandıktan aşırı sağ hükümetin çıkması muhtemel

51 dakika önce

İspanya'da bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Anketlere göre muhalefetteki muhafazakar Halk Parti'si önde, ancak partinin tek başına iktidar olamaması ve sağ popülist Vox ile koalisyon yapması bekleniyor.

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İspanya'da Sosyalist Parti üyesi Başbakan Pedro Sanchez 2020'den beri azınlık hükümetiyle ülkeyi yönetiyor.
İspanya'da Sosyalist Parti üyesi Başbakan Pedro Sanchez 2020'den beri azınlık hükümetiyle ülkeyi yönetiyor. Fotoğraf: Emilio Morenatti/AP/picture alliance

İspanya'da bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Anketler, 2018'den beri ülkeyi yöneten, Ocak 2020'den beri de azınlık hükümeti olarak iktidarda olan Sosyalist Parti'nin seçimlerde mağlup olacağını öngörüyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre seçimin favorisi muhalefetteki muhafazakar Halk Partisi. Ancak Halk Partisi'nin tek başına çoğunluğu sağlayamacağı tahmin ediliyor. İktidar için ihtiyaç duyduğu ortağın da sağ popülist Vox olmasına kuvvetle muhtemel gözüyle bakılıyor. Vox, ülkeye gelen düzensiz göçmenleri sınır dışı etme, LGBTİ+ haklarını, kürtaj hakkını ve hayvan haklarını kısıtlamayı vaat ediyor.

İtalya, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerin ardından İspanya'da da sağa kayma ihtimali olması sebebiyle ülkede bugün yapılan genel seçimler tüm Avrupa'da yakından izleniyor.

Yaklaşık 37 milyon 500 bin seçmenin bulunduğu ülkede vatandaşlar hem parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi hem de parlamentonun üst kanadını oluşturan Senato üyelerini belirlemek için oy kullanıyor. Bugün düzenlenen seçimler sonucunda 350 milletvekili ve 208 senatör belli olacak. 

Anketlerde Halk Partisi önde

Anketlere göre muhafazakar Halk Partisi 131 ila 151 milletvekili çıkarma şansına sahip. Kamuoyu araştırmaları sağ popülist Vox'un da sağcı bir hükümet kurulmasını sağlayacak kadar milletvekili çıkarabileceğine işaret ediyor. İktidar olmak için iki partinin toplam milletvekili sayısının en az 176 olması gerekiyor. Öte yandan seçim sonuçlarına dair bazı öngörüler, iki partinin kazandığı toplam milletvekili sayısının bu sayının hemen altında kalma ihtimali olduğunu da gösteriyor.

Halk Partisi lideri Alberto Nunez Feijoo
Halk Partisi lideri Alberto Nunez FeijooFotoğraf: Miguel Candela/Zuma/IMAGO

İktidardaki Sosyalist Parti'nin asgari ücretten emekli maaşlarındaki artışa, işsizliğin azaltılmasından yeni istihdam alanları yaratılmasına, enflasyonun dizginlenmesinden enerji fiyatlarının frenlenmesine pek çok alanda gösterdiği başarılı bilançoya rağmen 98 ila 115 arasında milletvekili çıkarması bekleniyor. Solcu grupların içinde yer aldığı SUMAR ittifakının da 25-39 vekil çıkarabileceği belirtiliyor. Ancak SUMAR ile iktidardaki sosyalist Başbakan Pedro Sanchez'in partisinin toplamda 176'yı bulamayacağı tahmin ediliyor.

Neden erken seçimlere gidildi?

İspanya'da seçimler aslında 2023 yılı Aralık ayında öngörülmüştü. Ancak Sanchez hükümeti, Mayıs ayında düzenlenen bölgesel seçimlerde mağlubiyet yaşayınca bunun sonucu olarak erken seçim kararı alındı.

İspanya'daki seçimler AB dönem başkanlığını devralmasından hemen sonrasına denk geldiğinden Birlik tarafından da yakından takip ediliyor. Nitekim dönem başkanı İspanya ile AB, Birlik'in bütçe ve borçlanma gibi önemli alanlarında yapılacak reformlar üzerinde çalışıyor.

Siyasi gözlemciler, 1936-1939 arasında yaşanan acımasız iç savaşın yaralarının hala sarılmadığını hatırlatıyor ve Halk Partisi'nin sağ popülist Vox ile koalisyon kurması halinde, 1975'te sona eren diktatör Franco rejimi sonrasında yelpazenin en sağında bir partinin iktidara gelmiş olacağına işaret ediyor.

Seçim merkezleri yerel saat ile saat 20.00'de kapacak. İlk sonuçların saat 21.00 itibarı ile açıklanması bekleniyor. Ülkede 2,5 milyon seçmenin oyunu mektup yoluyla kullandığı kaydediliyor.

Reuters, AFP / ETO,EC

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