İspanya'da kuraklık ekosistemi yok ediyor

İspanya'da kuraklık alarm veriyor. Endülüs milli parkı Coto de Donana'daki son ve en büyük lagün olan Santa Olalla'nın tamamen kuruması uzmanlara göre tüm ekosistemi tehdit ediyor.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan Coto de Donana Milli Parkı'ndaki durum uzmanlara göre tüm ekosistemi tehdit ediyor. İspanyol araştırma enstitüsü CSIC, bölgedeki son ve en büyük lagün olan Santa Olalla'nın tamamen kuruması nedeniyle hafta sonunda alarm verdi. Söz konusu Milli Park, eşsiz bir ekolojik çeşitliliğe sahip Avrupa'nın en büyük sulak alanlarından biri.

İspanyol şah kartalı ve İber vaşağı gibi nesli tükenmekte olan birçok hayvan türünün kuraklık nedeniyle tehdit altında olduğu belirtildi. Sulak alan, Afrika'ya giden göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme yeri. Bölgedeki çiftçilerin de varlıkları tehdit altında. Uzun süren kuraklığa ek olarak, yaygın çilek üretiminin de su sıkıntısının nedenlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Almanya ve tüm Avrupa bu yaz aşırı sıcak ve kuraklıktan muzdarip oldu. Ancak İspanya kelimenin tam anlamıyla kuruyor. Uzmanlara göre Coto de Donana, dramatik pek çok benzer örnekten yalnızca biri. Ülkenin daha yağışlı olan kuzey bölgesinde dahi barajların boş ve buralarda su seviyesinin yüzde on bir düzeyinde olduğu bildiriliyor.

Kuraklığa karşı önlemler yetersiz kalıyor

Örneğin Katalonya'da Sant Roma de Sau Kilisesi, bir zamanlar baraj gölünün suları altında kalan bir köyde yeniden ortaya çıktı. Kuzeybatı Galiçya'da birçok yerleşim biriminde su zaten karneye bağlanmış durumda. 23.00 - 09.00 saatleri arasında musluklar kapalı kalıyor. Akdeniz kıyısındaki Valensiya'da portakal, mandalina ve limonlar dalında kuruyor. Kuraklık diğer yandan, birçok hidroelektrik santralinin artık çalışmaması nedeniyle elektrik arzında da sorunlar anlamına geliyor.

Ancak yerel çiftçiler birliğine göre, özellikle güney Endülüs'te çiftçiler artık tarlalarını nasıl sulayacaklarını bilememekte. Bu durum biber, domates, salatalık, karpuz ve mangoları etkiliyor. "Avrupa'nın sebze bahçesi" olarak bilinen Almeria ve Murcia bölgelerinde kuraklık had safhada. Avokado çiftçileri bazı ağaçları kurtarabilmek için şimdiden ağaçların bir kısmını kesmeye başlamış durumda. Endülüs'ün aslında dayanıklı olan zeytin ağaçlarında bile kuruma emareleri görülüyor. Endülüs çiftçiler birliği Asaja, sektörün son yılların en kötü kuraklığından muzdarip olduğunu bildiriyor. Geleceğe dair görünüm ise iç karartıcı zira Eyalet Meteoroloji Servisi Aemet'in uzmanlarına göre kuraklık en az Ekim ayına kadar sürecek.

Kuraklık Avrupa'yı vurdu | Ren Nehri'nde sular çekildi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KNA / SSB,ET