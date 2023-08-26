FIFA'dan Rubiales'e geçici görevden uzaklaştırma kararı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'in 90 günlüğüne görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. FIFA Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi Başkanı bugün Sayın Luis Rubiales'in ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar vermiştir" denildi.

Geçen Pazar günü İngiltere'yi 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi olan İspanya'da, madalya töreni esnasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesine yönelik skandal ile ilgili tartışmalar da sürüyor.

Hermoso, Cuma günü yayımladığı açıklamada, öpücüğün rızası dahilinde olduğunu kesin bir dille reddederken; Rubiales, "sahte feministlerin başlattığı bir cadı avının kurbanı olduğunu" ve İspanyol basınında yer alan haberlerin aksine "istifa etmeyeceğini" söyledi. Rubiales, ısrarlı istifa çağrılarına olumsuz yanıt verirken, kadın futbolundan sorumlu Federasyon Başkan Yardımcısı Rafael del Amo'nun yanı sıra iki federasyon üyesi daha istifalarını açıkladı.

Cuma günü Madrid'de düzenlenen federasyon genel kurulu olağanüstü toplantısında konuşan Rubiales, Hermoso'nun bir kutlama jesti olarak kendisini kucaklayarak kaldırdığını, kendisinin futbolcuya "küçük bir öpücük?" sorusuna da Hermoso'nun "evet" dediğini iddia etti. Rubiales, "Bu öpücük kızlarımdan birine verebileceğim bir öpücükle aynıydı" diye konuştu.

Hermoso: Öpücüğe 'evet' demedim

Hermoso'nun yayımladığı iki ayrı açıklama ise bu ifadeleri tamamen yalanlar nitelikte. Öpücüğe "evet" demediğini belirten futbolcu, Federasyon Başkanı'yla aralarında iddia ettiği gibi bir diyalog da geçmediğini ifade etti. "İfadelerimden şüphe eden ya da söylemediğim şeyleri ağzıma tıkan kimseye müsamaha göstermeyeceğim" diyen Hermoso, "öpücüğün kendisini şoke ettiğini" belirtti. Milli takım oyuncusu, "Hiç kimsenin işyerinde bu tür rızaya dayalı olmayan bir davranışın kurbanı olmaması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Futbolcu ayrıca federasyonu kendisine ve ailesine Başkanın lehinde konuşması için baskı yapmakla suçladı.

Futbolculardan boykot kararı, federasyondan dava tehdidi

Oyuncular sendikası Futpro tarafından yayımlanan açıklamada, Hermoso ve 22 takım arkadaşının yanı sıra 50 İspanyol kadın futbolcu, federasyon yönetimi değişmedikçe maçlara çıkmayacaklarını bildirdi.

Hermoso ve Rubiales'in birbirlerine yönelttikleri karşılıklı suçlamaların ardından Cumartesi günü bir açıklama yayımlayan İspanya Futbol Federasyonu ise Başkanın yalan söylemediğini ve Hermoso ve sendikasına karşı "Başkan'ın itibarını savunmak için gereken hukuki adımların" atılacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, Hermoso'nun rızası olmadığı yönündeki sözleri "yalan" olarak nitelendirildi. Federasyon, bunun "yalan" olduğunu göstermek amacıyla bazı görseller yayınladı.

Hermoso'ya yoğun destek

Rubiales'e İspanyol siyasilerinin yanı sıra spor dünyasından ve kamuoyundan yoğun tepki geliyor. Cuma günü Madrid'deki Futbol Federasyonu'nun merkez binasının önünde toplanan çoğu kadın yaklaşık 100 kişi, Rubiales'in istifasını talep etti. Barcelona, Real Madrid ve Sevilla gibi İspanya'nın önde gelen futbol kulüpleri de Federasyon Başkanı'na tepki gösterirken, FIFA, Rubiales'e yönelik disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Hermoso'ya takım arkadaşlarının yanı sıra, İspanyol futbolunun tanınmış isimlerinden de destek geldi. İspanyol Milli Takımı eski kalecisi Iker Casillas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Son beş günü kadın futbolcularımızın başarılarını konuşarak geçirmemiz gerekirdi, ama..." diye yazdı.

Real Betis oyuncusu Borja Iglesias da değişim olana kadar milli takımda forma giymeyeceğini açıkladı. Iglesias, yaptığı paylaşımda, İspanyol Milli Takımı formasını giymenin kariyerindeki en büyük başarılardan biri olduğunu belirterek, "Bir noktada yeniden bu şansı yakalar mıyım bilmiyorum ama bir şeyler değişene ve bu tür davranışlar cezasız kalmamaya başlayana kadar Milli Takım için oynamama kararı aldım" diye yazdı.

AP/SÖ,JD

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