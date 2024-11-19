İspanya yabancılara oturma iznini kolaylaştırıyor

İspanya'da hükümet, her yıl on binlerce göçmene oturma izni verilmesini mümkün kılacak göç reformunu hayata geçiriyor. Göç Bakanı Elma Saiz, Salı günü kabul edilen yasa değişikliğinin öncelikle halihazırda ülkede bulunan yabancılar için geçerli olacağını belirterek "Böylece tüm hak ve yükümlülüklere sahip tam bir vatandaş gibi yaşam sürecekler" dedi. Bakan Saiz, yasa değişikliğinin ekonomik arka planına işaret ederek ülkenin acilen ek iş gücüne ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşların hesaplarına göre İspanya'nın yaşam standartlarını sürdürebilmek için yılda yaklaşık 250 bin ila 300 bin yabancı iş gücüne ihtiyaç duyduğunu belirten Göç Bakanı, "Yabancıların, meslekî profillerine uygun bir iş bulmalarını ve şirketlerin ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne kavuşmalarını kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.

Yasa değişikliği, İspanya'da oturma izni için koşulların hafifletilmesini de öngörüyor. Değişiklik uyarınca iş arama süreci için verilen üç aylık vizenin süresi de bir yıla çıkarılıyor. Ayrıca üniversite öğrencilerinin haftada çalışabilecekleri saat sayısı artırılıyor ve aile birleşimi kolaylaştırılıyor.

Yılda 300 bin göçmen hesabı

İspanya hükümeti yasa değişikliği yoluyla yılda toplam 300 bin göçmene oturma izni verilebileceğini hesaplıyor. Göç Bakanı Saiz, yabancılara verilen vize sayısının 2022'de 125 bin iken 2023'te 210 bine yükseldiğine işaret etti.

Başbakan Pedro Sánchez daha önce yaptığı açıklamalarda İspanya'da nüfusun yaşlanması ve ortaya çıkan iş gücü sıkıntısı nedeniyle göçmenlere muhtaç olunduğunu kaydetmişti. Göç Bakanı Saiz de yasa değişikliğiyle ilgili olarak "İspanya refah içinde yaşayan dışarıya açık bir ülke mi yoksa içine kapalı ve yoksul bir ülke mi olmak istediğine karar vermek durumunda. Biz kararımızı ilk seçenekten yana verdik" dedi ve ülkede sayıları 3 milyonu bulan yabancıların İspanya'daki sosyal ödeneklerin yaklaşık yüzde 14'ünü finanse ettiğini vurguladı.

İspanya, İtalya ve Yunanistan ile birlikte Avrupa'da yasa dışı göçün en önemli varış noktası konumunda. Özellikle İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na varan düzensiz göçmen sayısı her geçen yıl artıyor. İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yıl Ekim ayı ortasına kadar olan dönemde ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısı, 2023 toplamının 9 bin üstüne çıkarak 33 bin oldu.

AFP/BK,TY

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