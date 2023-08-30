İspanya: Rubiales'in açlık grevindeki annesi hastanede

İspanyol kadın milli takımı oyuncusu Jennifer Hermoso'yu dudağından öptüğü için FIFA tarafından gödevinden geçici olarak uzaklaştırılan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in annesi, oğlu için başlattığı açlık grevinin üçüncü gününde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Anne Angeles Bejar'ın kendini kapattığı Motril'deki kilisenin rahibi, Bejar'ın fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Anne Bejar oğlunun, "insanlık dışı ve kanlı bir ava maruz kaldığını" savunarak açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuş ve kendini Motril'deki Divina Pastora Kilisesi'ne kapatmıştı. Kilisenin rahibi Marca gazetesine yaptığı açıklamada, annenin aşırı sıcaktan fenalaştığını, ayaklarının şiştiğini ve tamamen bitkin ve sinirli olduğunu belirtti.

Rubiales, İspanyol kadın milli futbol takımının Dünya Kupası'nı kazandığı 20 Ağustos'ta Sydney'de oynanan final maçının ardından, ödül töreninde oyunculardan Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü. Rubiales'in bu tavrı başta ülkesi olmak üzere dünya genelinde sert eleştirilere neden olmuş; Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Rubiales hakkında disiplin soruşturması başlatmış ve 46 yaşındaki yöneticiyi 90 gün görevinden uzaklaştırmıştı. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ise Rubiales'ten istifa etmesini istemişti.

dpa, DW / HT, ET

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