İspanya: Malaga ve Cadiz'de turizm protestosu

İspanya’nın Malaga ve Cadiz kentlerinde binlerce kişi kitle turizmini protesto etti. Vatandaşlar yüksek kiralar, gürültü ve kirlilikten yakınıyor.

İspanya'da kitle turizmi ve yüksek kiraların protesto edildiği kentlere Malaga da eklendi. İspanya'nın güneyinde Endülüs bölgesinde bulunan Malaga'da 5 binden fazla gösterici, "Malaga yaşamak için, hayatta kalmak için değil" sloganıyla toplandı. Gösteride, "Maaş 1300, kira 1100 euro, nasıl yaşayayım?", "Turistik evler yasaklansın" yazılı dövizler taşındı. Gösteriye katılan 26 yaşındaki bir eylemci, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, "Kent bir eğlence parkına döndü" diyerek, yerlilerin oturabilecekleri daireler bulmakta zorlandığını belirtti.

Malagalılar yüksek kiralardan şikayetçi Fotoğraf: Jon Nazca/REUTERS

Endülüs'ün bir başka kenti Cadiz'de de yüzlerce kişi, "Bir turist bir komşu azaltıyor" sloganıyla toplanarak, "Kentin satılmasına yeter" yazılı pankart açtı. Cadiz limanı çok sayıda yolcu gemisinin uğrak noktası.

İspanya'da Mallorca, İbiza, Kanarya adaları ile Barcelona kentinde de kitle turizmini protesto gösterileri düzenleniyor. İspanyollar birçok evin turistlere kiralandığını ve bu nedenle kiraların arttığını, şehir merkezlerinin gürültü ve kirlilik nedeniyle yaşanmaz hale geldiğini belirtiyor.

İspanya 85 milyon turisti ağırladı

İspanyol istatistik ofisi INE'ye göre, 2023 yılında İspanya'ya yaklaşık 85 milyon yabancı turist geldi. Turist sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 19 arttı. Turizm patlaması sayesinde İspanyol ekonomisindeki büyüme geçen yıl yüzde 2,5 oranında artarak uluslararası beklentilerin üzerine çıktı. Ancak halk arasında kitle turizminin olumsuz etkilerinden duyulan memnuniyetsizlik giderek artıyor.

AFP, DW / HT,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?