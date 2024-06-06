İspanya, İsrail'in yargılandığı davaya müdahil oluyor

İspanya, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı soykırım iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanına açtığı davaya müdahil olan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacak. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares bugün Madrid'de yaptığı açıklamada Gazze'de "sivil ve askeri hedefler arasında ayrım gözetilmeyen büyük ölçekli bir savaş" yürütüldüğünü belirterek, savaşın tırmanma riskinin her seferinde arttığını ifade etti.

Albares, "Uluslararası Adalet Divanının talimat verdiği tedbirlerin tamamen görmezden gelindiğini ve bu tedbirlere uyulmasının uzağında bulunulduğunu tespit etmemiz üzerine bu adımı atmaya karar verdik" şeklinde konuştu. Gazze'de askeri operasyonların devam etmesi üzerine bu kararı aldıklarını ifade eden Albares, "Gazze ve Ortadoğu'ya barışın yeniden sağlanmasını istiyoruz ve bunun için de hepimizin mahkemeyi desteklemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Güney Afrika, İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla esas davayı Aralık 2023'te açmış, eş zamanlı olarak çatışmaların sona erdirilmesi için ihtiyati tedbir başvurusunda bulunmuştu. Ana davada sonucun çıkmasının yıllar alması bekleniyor. Divan, ihtiyati tedbir talebine yönelik Ocak ayında açıkladığı kararında ateşkes kelimesine yer vermemiş, ancak İsrail'in "Gazze'de ölüm, yıkım ve her tür soykırım eylemini engellemek üzere her şeyi yapması" hükmünde bulunmuştu. Uluslararası Adalet Divanı, Mayıs ayı ortasında açıkladığı kararında da İsrail ordusunun Refah'ta düzenlediği operasyonlarını durdurmasını emretmişti.

İspanya öncesinde Türkiye, Mısır ve Şili de Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı davaya müdahil olacağını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını eleştiren Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki İspanyol hükümeti, Ekim ayında İsrail'e yönelik silah ihracatını askıya almıştı. İspanya, Norveç ve İrlanda ile birlikte Filistin'i devlet olarak tanıyan Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.

dpa/JD, TY

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