Valencia'ya 10 bin ilave asker ve polis

İspanya'da yüzlerce kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin yaşandığı bölgeye 10 bin asker ve polis daha sevkedilmesi kararlaştırıldı. İspanya Başbakanı Sanchez, Kral Felipe ve Kraliçe Letizia ile Paiporta'ya gitti.

İspanya'da hükümet, hafta içinde büyük bir sel felaketinin yaşandığı afet bölgesine, buradaki çalışmalara destek amacıyla, 5 bini asker, 5 bini de polis olmak üzere 10 bin güvenlik görevlisinin daha gönderileceğini duyurdu. Valencia bölgesinde meydana gelen afette, son verilere göre en az 217 kişinin hayatını kaybederken çok sayıda kişinin halen kayıp olduğu bildiriliyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, televizyondan halka seslendiği konuşmasında, söz konusu 10 bin asker ve polis takviyesinin, ülke tarihinde, barış döneminde yapılmış en büyük nakil olduğunu vurguladı. 2 bin askerin halihazırda bölgede görev yaptığını hatırlatan Sanchez, bölgedeki yardım ekiplerinin şimdiye kadar sel sularıyla sürüklenen 2 binden fazla aracı da kaldırdığını ve elektrik tedariğinin yüzde 94 oranında yeniden sağlandığını, iletişim ve telekomünikasyon teknik alt yapısının da bölge bölge tekrar devreye girdiğini dile getirdi.

Başbakan Sanchez, Pazar günü İspanya Kralı VI. Felipe ile eşi Kraliçe Letizia ile birlikte afet bölgesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında bazı kişilerin Kral, Kraliçe ve Başbakan'a "katiller" diye bağırdığı ve çamur fırlattıkları bildirildi. Afet bölgesinde yaşayan çok sayıda kişi, devletin felaketten sonra yeterli ölçüde müdahalede bulunamadığını ve büyük zaafiyet gösterdiğini dile getiriyor.

Ölü sayısının artması bekleniyor

Suların aniden yükselerek sele dönüştüğü bölgede, otoparklar, yol kenarları ve köprü altlarında üst üste yığılan ve sıkışan otomobillerde, hayatını kaybetmiş olası kişileri arama çalışmaları sürüyor. Bir köprü altında sıkışıp kalan aracında üç gün mahsur kalan bir kadın Cumartesi günü kurtarılmıştı. İspanyol gazetesi El Pais, kurtarılan kadının üç gün boyunca yanında cansız yatan geliniyle mahsur kaldığını aktarıyor.

Sel felaketinin en ağır tahribata yol açtığı yerlerden biri olan Paiporta'da çok sayıda gönüllü arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek oluyor Fotoğraf: Manu Fernandez/AP/picture alliance

Arama ve kurtarma ekipleri, altıncı gününe girilen çalışmalarının hala sürdüğünü ancak insanların canlı kurtarılma ihtimalinin azaldığını belirtiyor. Arama kurtarma çalışmalarına ilaveten sel felaketiyle çöken veya kapanan yolların da açılması faaliyetlerine de tüm hızıyla devam edildiği, o sayede selden etkilenen bölgeye yardım malzemesi naklinin yapılabildiğinin de altı çizildi.

Gönüllüler yürüyerek bölgeye yardıma gidiyor

Selden görece az etkilenen bölgelerden çok sayıda insan da bölgedeki mağdurlara yardıma gidiyor. AFP ajansı muhabiri, yaklaşık bin kişinin başka bölgelerden yürüyerek Valenciya'ya gittiğini ve buradaki enkaz ve çamur ile balçık kaldırmada yardım etttiğini aktardı.

AFP mikrofonuna konuşan Alicia Izquierdo, selde en çok can kaybı yaşanan Paiporta'daki kardeşinin yanına gitmek üzere yola çıktıklarını ve gıda doldurdukları büyük bir araçla mağdurlara yardım götürdüklerini dile getirdi.

Alfafar ve Sedavi'deki AFP muhabiri ise oraya henüz asker veya başka destek gönderilmediğini, az zarar gören veya görmeyen bölgelerden giden gönüllülerin desteğiyle evlerin çamur ve balçıktan küreklerle temizlendiğini, itfaiyenin de suları pompalayarak boşalttığını aktardı. 66 yaşındaki mağdurlardan Estrella Caceres, "Resmi makamlardan hiçbir yardım gelmedi. Buraya gönüllü gelerek bize yardım eden herkese çok minnettarım" diye konuştu.

İspanya'nın pek çok bölgesinden binlerce insan, yardım için sel felaketi bölgesine gidiyor Fotoğraf: Angel Garcia/AP/picture alliance

Çok sayıda vatandaşın gönüllü olarak bölgeye gitmesi üzerine Valencia eyalet hükümeti, yolların da zarar görmesi nedeniyle artan araç trafiğine karşı uyarıda bulunarak yolların yardım ekipleri için açık bırakılmasını talep etti.

Günlerdir selin zarar verdiği bazı bölgelere yolların ve köprülerin de zarar görmesi nedeniyle ulaşım güçlükle yapılırken, demir yolu ulaşımı da suların raylardan çıkardığı tren ve vagonlar nedeniyle kesintiye uğradı.

Bölgede kimi dükkanların talan edildiği ve buna karıştığı iddia edilen 82 kişinin Cumartesi itibarı ile gözaltında olduğu açıklandı. Valencia Valisi Carlos Mazon, dün akşam düzenlenen basın toplantısında, bölgede yaşanan sel felaketini "Ülke tarihinin en kötü dönemi" olarak nitelelendirmişti.

Valencia'da arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken resmi meteoroloj dairesi Aemet, Almería kentide de yoğun yağış ve afet tehlikesi nedeniyle kırmızı alarm verdi. Yayınlanan mesajda "Mecbur kalmadıkça seyahat etmeyiniz" uyarısında bulunuldu. Valencia'da ise "turuncu alarm" geçerliliğini koruyor.

AFP / ETO, ET

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