İsmail Saymaz hakkında üç yıla kadar hapis talebi

Gazeteci İsmail Saymaz'ın yargılandığı davada savcı bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep etti. Saymaz, "Gezi Davası'ndaki AK Partili hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" başlıklı yazısı nedeniyle yargılanıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini kimliğini açıklama ve yayma suretiyle hedef gösterdiği" gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Saymaz, 26 Nisan 2022'de Halktv.com.tr'de yayımlanan "Gezi Davası'ndaki AK Partili hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" yazısı nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçlarından yargılanıyor.

İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İsmail Saymaz ve avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, şikayetçi hâkim Murat Bircan'a yönelik olarak kullanılan ifadelerin hakaret unsurlarını oluşturmadığı, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatiyle Saymaz'ın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan beraatini talep etti.

Savcı, Saymaz'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini, yazının içeriğinde hâkimin adı ve fotoğrafının, ailevi bilgilerin yer aldığını, Gezi Parkı'na ilişkin yargılamadaki görevinden ve yargılama faaliyetlerinden dolayı hedef gösterdildiğini iddia etti. Savcı, bu gerekçeyle Saymaz'ın "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçlarından Saymaz hakkında iki yıl üç aydan yedi yıl yedi aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Duruşma 23 Ocak'a ertelendi

Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

23 Ocak'a ertelenen duruşmayı izleyenler arasında Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da vardı.

"Fotoğraf hiç kullanılmadı"

Saymaz'ın avukatlarından Aslı Kazan, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, savcılık iddiasının aksine, müşteki Murat Bircan'ın fotoğrafının söz konusu yazıda hiçbir şekilde kullanılmadığını vurguladı.

Kazan, fotoğrafın yayımlanmadığına dair üç ayrı teknik rapor alındığını sözlerine ekledi.

Saymaz: Geçmişini ben mi sileceğim?

Gazeteci Saymaz geçen Ekim ayında yapılan duruşmadaki savunmasında, müşteki Murat Bircan'ın hâkim olmadan önce siyasetle uğraştığını, daha önce de basında kendisiyle ilgili haberler çıktığını belirtmişti.

Bircan'ın AKP'den milletvekili adayı olduğunda partisi adına Bafra'da vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Saymaz, "İnternette resimleri zaten var. Kişi hâkim olduğunda geçmişini bir anda ben mi sileceğim? Sırf beni ağır ceza mahkemesinde yargılatabilmek için kendi sıfatını kullanarak beni yargılatmak istedi. AK Partili olmanın onur kırıcı olduğunu düşünüyorsa aday olmasaydı. Bu ülkede AK Parti'ye oy veren 30 milyon insan var" demişti.

Saymaz, "Arzu Bircan'ın ifadesini okuduğunuzda Bafra'daki Fethullahçı yapıya hâkim olduğunu görüyorsunuz. İfadede 'müşteki' diye nitelendiriliyor ama burada şikayetçi diye bir şey yoktur. İfadeyi okuduğunuzda bu yapıyı tek tek anlatıyor. Ben eşi hanımefendi hakkında yazı yazıyorum, kocası şikâyette bulunuyor" diye eklemişti.

DW,DHA/CÖ,HT

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