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İranlı mülteci Elyas için sınır dışı kararı verildi

3 saat önce

Urfa Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan İranlı, Rusyalı ve Portekizli üç kişi hakkında sınır dışı kararı verildi.

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LGBTİ+ aktivisti Elyas Torabibaeskendari
Elyas Torabibaeskendari Fotoğraf: Privat

Urfa Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Rusya ve Portekiz vatandaşı iki kişi gönüllü geri gönderilmeyi kabul etti. İran'a geri gönderilmesi halinde idam tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği belirtilen LGBTİ+ aktivisti Elyas Torabibaeskendari ise avukatlarları aracılığıyla karara itiraz edecek.

Öte yandan Torabibaeskenderi için altı ay süreyle geçerli olmak üzere idari gözetim kararı alındı. Avukatı Mustafa Vefa, bu karara da itiraz edileceğini söyledi.

Vefa, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "İtirazlar, genelde üç gün içinde karara bağlanıyor. Ama bu süreç daha hızlı da ilerleyebiliyor. Sulh Ceza Hakimliği itirazımızı kabul ederse Elyas, üç gün içinde serbest kalabilir. İtirazın reddedilmesi durumunda ise altı ay boyunca geri gönderme merkezinde tutulabilir" dedi.

Sınır dışı kararının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle verildiği açıklandı. Avukat Mustafa Vefa, Elyas'ın Nişantaşı'nda taksiden indiği sırada gözaltına alındığını hatırlatarak "Ne bir gösteri yapıldı ne de yürüyüş. Elyas taksiden iner inmez, kılık kıyafetine bakılarak gözaltına alındı" diye konuştu.

Avukat Mustafa Vefa, sınır dışı kararına karşı açılan dava sonuçlanana kadar Elyas'ın geri gönderilemeyeceğini belirterek "Bunun aksine yapılan bir uygulama hukuki olmayacaktır" dedi.

 

DW / AT,HS

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