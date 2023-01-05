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Tarane Alidoosti
Tarane Alidoosti Fotoğraf: Farzaneh Khademain/abaca/picture alliance
Toplumİran

İranlı aktrist Alidoosti kefaletle serbest bırakıldı

1 saat önce

İran'da protestolara destek verdiği gerekçesiyle tutuklanan sinema sanatçısı Tarane Alidoosti serbest bırakıldı. Alidoosti, İran’ın en tanınmış sanatçılarından biri.

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İran'da aylardır süren rejim karşıtı protesto gösterilerine destek verdiği gerekçesiyle tutuklanan kadın sinema sanatçısı Tarane Alidoosti, kefalet karşlığı serbest bırakıldı.

Alidoosti'nin avukatı Sahra Minooee, Isna haber ajansına yaptığı açıklamada, "Müvekkilim bugün kefaletle serbest bırakıldı" dedi.

Reform yanlısı Şark gazetesi, ünlü sanatçının Tahran'ın kuzeyindeki kötü koşullarıyla bilinen Evin cezaevinden tahliye edildikten sonra çekildiği belirtilen fotoğraflarını Telegram uygulamasında yayınladı.

38 yaşındaki sanatçı Tarane Alidoosti, Jina Mahsa Amini'nin saçlarını kurallara uygun şekilde kapatmadığı gerekçesiyle Eylül ayında ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra ölmesi üzerine başlayan protestolara destek vermiş, bu nedenle Aralık ayı ortasında tutuklanmıştı. Aktrist, "yanlış ve çarpıtılmış bilgi yaymak"  ve "kaosu kışkırtmakla" suçlanıyor. Sanatçı Instagram hesabında İran'da zorunlu olmasına rağmen, başörtüsüz çekilen bir fotoğrafını yayınlamış, ardından da silmişti.

Tarane Alidoosti serbest bırakıldı
Tarane Alidoosti serbest bırakıldıFotoğraf: Gisoo Faghfouri/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Ünlülerden açık mektup

600'den fazla sanatçı ve film yapımcısı açık bir mektupla Alidoosti'nin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. İmzacılar arasında İngiliz aktris Kate Winslet ile yönetmenler Ken Loach ve Pedro Almodóvar da bulunuyor.

Cannes Film Festivali yönetimi de sanatçının tutuklanmasını kınamış ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Alidoosti İran'ın en çok kazanan ve uluslararası alanda en başarılı sanatçılarından biri olarak biliniyor. Tanınan filmleri arasında iki Oscar ödüllü Asghar Farhadi'nin yönettiği "The Salesman" yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, galası Cannes Film Festivali'nde yapılan "Leila's Brothers" adlı filminde rol aldı. Bu filmin İran sinemalarında gösterimi ise Tahran rejimince yasaklandı.

dpa,AFP/TY,BÖ

 

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