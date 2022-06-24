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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said HatibzadeFotoğraf: Ahmad Malek/Xinhua News Agency/picture alliance
Politikaİran

İran'dan İsrail'e yanıt: Türkiye ile aramızı bozmak istiyor

55 dakika önce

İran'ı İstanbul'daki İsraillilere yönelik suikast planlamakla suçlayan İsrail Dışişleri Bakanı'na Tahran'dan yanıt geldi. İddiayı yalanlayan İran Dışişleri, İsrail'i İran-Türkiye ilişkilerini bozmaya çalışmakla suçladı.

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İran'ı İstanbul'daki İsrail vatandaşlarına yönelik suikast planlamakla suçlayan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'e Tahran'dan yanıt geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Lapid'in iddiasını "saçma" olarak niteledi. Bakanlığın Twitter'dan paylaştığı açıklamaya göre Hatibzade, söz konusu iddianın "iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri bozmak için tasarlanmış bir senaryo" olduğunu savundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, dün Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İstanbul'daki İsraillilere yönelik bir suikast planının engellenmesindeki yardımından ötürü Türk hükümetine teşekkür ederken "Son haftalarda İsrail vatandaşlarının hayatları İsrail ve Türkiye arasındaki güvenlik ve diplomatik işbirliği sayesinde kurtarıldı" demişti.

Çavuşoğlu ve Lapid geçen ay da İsrail'de bir araya gelmişti.
Çavuşoğlu ve Lapid geçen ay da İsrail'de bir araya gelmişti.Fotoğraf: Cem Ozdel/AA/picture alliance

"Burada sadece masum İsrailli turistlerin öldürülmesinden bahsetmiyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'nin egemenliğinin İran terörünce ihlalidir" diyen ve olası bir suikastı önlemeye yönelik çabaların sürdüğünü belirten Lapid, "Türkiye'nin bu konuda İranlılara nasıl karşılık vereceğini bildiğinden eminiz" ifadesini kullanmıştı.

Çavuşoğlu: İzin vermeyiz

Bakan Çavuşoğlu da İsrail ile güvenlik konusunda işbirliği içinde olduklarını belirterek "Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda Sayın Lapid ile yakın temas hâlindeydik. Kurumlarımız arasında istihbarat ve bilgi paylaşımı sürekli gerçekleşti, Devlet Başkanı Sayın Herzog da bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştü. Güvenlik kurumlarımız yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdürüyorlar, temas hâlindeler ve şunu söylemek isterim; bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz, ülkemiz içinde bu tür hesaplaşmalara da izin vermeyiz, terör saldırılarına da izin vermemiz mümkün değil. Bu konuda gerekli mesajlar da verilmiştir" demişti.

Seyahat uyarısı

Devrim Muhafızları komutanlarından Albay Seyyad Hodayi'nin 22 Mayıs'ta Tahran'da öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutan İran, intikam sözü vermişti.

İsrail geçtiğimiz haftalarda yayımladığı seyahat uyarısındavatandaşlarına Türkiye'ye gitmemeleri çağrısında bulundu. İsrail, İran'ın olası saldırılarına hedef olabilecekleri gerekçesiyle Türkiye'deki tüm vatandaşlarının da bu ülkeden ayrılması için uyarıda bulundu. Ankara ise ekonomisinin önemli bir ayağı turizm olan Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirterek İsrail'e yanıt verdi.

İstanbul hâlen İsrail'in seyahat uyarısı skalasındaki en yüksek düzey olan dördüncü seviyedeki yerler arasında. Türkiye'nin diğer bölgeleriyse en yüksek ikinci seviyede.

İstanbul'daki İranlılara gözaltı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de Türkiye'yle yürütülen ortak operasyon sonucunda bazı saldırıların engellendiğini ve Türkiye'de bazı şüphelilerin gözaltına alındığını söylemişti.

Türk medyasında çıkan geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, İstanbul'da İsraillilere yönelik suikast planladıklarından şüphelenilen en az beş İranlının gözaltına alındığı belirtilmişti. Bu kişilerin kaldığı ev ve otellerde yapılan aramalarda da tabanca ve susturucular bulunduğu bildirilmişti.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,JD

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