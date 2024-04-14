İran'dan İsrail'e hava saldırısı

İran, Şam saldırısına misilleme olarak insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e saldırı düzenledi. İsrail ordusu, İHA ve füzelerin yüzde 99'unun engellendiğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran'ın 300'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle saldırı düzenlediğini, saldırılar sonucunda en az 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari bugün televizyonda yaptığı açıklamada "İran'dan dün gece İsrail'e yönelik 300'den fazla balistik füze, İHA ve seyir füzesi fırlatıldı" dedi. Hagari, daha önce yaptığı açıklamalarda saldırının 200'den fazla İHA ve füze ile düzenlendiğini söylemişti.

Hagari bugünkü açıklamasında, fırlatılan 170 İHA ve 30 seyir füzesinden hiçbirinin İsrail topraklarına ulaşmadığını, fırlatılan 110 balistik füzenin ise çok azının İsrail'e ulaştığını, bunlardan birinin İsrail'in güneyindeki Nevatim askeri üssünde hafif hasara yol açtığını belirtti.

İsrail ordusu tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise İran'ın "karadan karaya füzelerle" saldırı düzenlediği ifade edildi.

Ordudan verilen bilgilere göre, İran'ın saldırısı sonucu en az 12 kişi yaralandı. Saldırıda yaralananlar arasında Bedevi cemaatinden 7 yaşında bir kız çocuğunun olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, İran'dan gelen İHA ve füzelerin "yüzde 99'unu" engellediklerini açıkladı. Ordu, "tüm hava tehditlerini" engellemek için düzinelerce savaş uçağını harekete geçirdiğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden, tırmanan krizle ilgili olarak üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı acil toplantının ardından Washington'un İsrail'e olan "sağlam" desteğini yineledi.

Şam saldırısına misilleme

İran, 1 Nisan'da Şam'daki konsolosluk ek binasına düzenlediği ölümcül hava saldırısı nedeniyle İsrail'i defalarca misilleme yapmakla tehdit etmişti. Washington da son günlerde misillemenin yakın olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki konsolosluk binasını hedef alan saldırısında, aralarında İran Devrim Muhafızları üst düzey yetkilerinin de bulunduğu yedi kişi ölmüştü.

İran Devrim Muhafızları, Şam saldırısına misilleme olarak İsrail'e insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

Bu İran'ın İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısı oldu. İsrail'in aynı zamanda İran'ın bölgedeki müttefikleri Irak ve Yemen'deki Husi milislerinden de İHA saldırılarına maruz kaldığı belirtildi. Ancak Hagari, bu İHA'ların İsrail'e ulaşmadığını kaydetti. Lübnan'dan da saldırılar olduğu belirtildi. Hizbullah milislerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne roket attığı bildirildi. İsrail bunu doğruladı. Ordu sözcüsü, olayda yaralanan olmadığını aktardı.

AFP/SSB, JD

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