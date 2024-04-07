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Politikaİran

İran'dan İsrail elçiliklerine tehdit mesajı

7 Nisan 2024

İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in danışmanı Yahya Rahim Safavi, İsrail'in yurt dışı temsilciliklerinin "bundan böyle güvende olmadığını" duyurdu.

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İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney, İsrail tarafından yapıldığı öne sürülen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin tabutlarının başında dikiliyor - (05.04.2024 / Tahran)
İsrail tarafından yapıldığı öne sürülen hava saldırısında, İran'ın Şam Konsolosluğu'nda hayatını kaybedenler için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney de katılmıştı - (05.04.2024)Fotoğraf: Iranian Supreme leader's Office/dpa/picture alliance

İran, Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail'in yurt dışı temsilciliklerini tehdit eden bir açıklamada bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) bildirdiğine göre, ülkenin ruhani lideri Ali Hamaney'in üst düzey danışmanlarından Yahya Rahim Safavi yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin elçilikleri bundan böyle güvende değil" diyerek, İsrail'in "korktuğu için Cumartesi günü 27 büyükelçiliğini kapattığını" öne sürdü. Hamaney'in danışmanı Safavi, İsrail'in elçiliğini kapattığı ülkeler arasında Ürdün, Mısır, Bahreyn ve Türkiye'yi saydı.

"Direniş cephesi hazır, (cevabın) nasıl olacağını beklemek zorundayız" ifadelerini kullanan Safavi, İsrail'i kastederek, "Bu zalim rejimle yüzleşmenin yasal ve meşru bir hak olduğunu" savundu.

Tuğgeneral Zahedi'nin öldürüldüğü saldırı

Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlenen hava saldırısında ölen Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Muhammed Reza Zahedi
Muhammed Reza ZahediFotoğraf: Fars News Agency/ZUMA Press Wire/picture alliance

Geçen Pazartesi günü Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin bitişindeki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında aralarında, Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Reza Zahedi'nin de olduğu yedisi Devrim Muhafızları üyesi 13 kişi ölmüştü. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda hayatını kaybeden insan sayısının 16 olduğunu duyurdu.

Muhammed Reza Zahedi, 2020 yılında Bağdat Havalimanı'na ABD tarafından düzenlenen füze saldırısında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'den bu yana öldürülen en üst düzey rütbeli İranlı asker oldu.

İran, Suriye ve Rusya saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor. İsrail ise bugüne dek konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana geçen altı ay içinde İsrail pek çok kez Suriye ve Lübnan'daki İran'a ve Tahran'ın müttefiklerine ait birçok hedefi vurdu.

 

AFP / ET,EC

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