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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/G. Roth
Politikaİran

İran'dan Fransa'ya Charlie Hebdo tepkisi: Sınırı aşmayın

3 saat önce

İran, Charlie Hebdo dergisinin yayımladığı ülkenin dini lideri Hamaney'le ilgili karikatürler nedeniyle Fransa'ya sert tepki gösterdi. Dergi, Hamaney'i alaya alan onlarca karikatürden oluşan özel baskı hazırlamıştı.

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İran, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'da yayımlanan karikatürleri nedeniyle Fransa'ya sert tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hamaney'e yönelik "hakaret içerikli" karikatürlerin sonuçsuz kalmayacağı uyarısı yaparak "Dini ve siyasi otoriteye karşı bir Fransız yayın kuruluşunun karikatürler yayınlama suretiyle gerçekleştirdiği hakaretamiz, ahlâk ve adaba aykırı eylem, etkili ve kararlı bir şekilde yanıt bulacaktır" dedi. Abdullahiyan, "Fransa hükümetinin sınırlarını aşmasına izin vermeyeceğiz. Kesinlikle yanlış yolu seçmişlerdir" ifadesini kullandı.

"İranlıların mücadelesine destek" yarışması

Charlie Hebdo, Hamaney konulu karikatür yarışması düzenlemiş ve dünyanın dört bir yanından gelen karikatürler arasından seçtiklerini "Mollalar, geldiğiniz yere geri dönün" başlığıyla özel bir sayı olarak derlemişti. Dergi, 8 Aralık'ta başlattığı yarışmanın, "Özgürlükleri için savaşan İranlıların mücadelesine destek" amacı taşıdığını açıklamıştı. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin yeterince örtünmediği gerekçesiyle Eylül ayında ahlâk polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi, ülke çapında protesto dalgasına neden olmuştu.

Charlie Hebdo, Hamaney karikatürlerini, derginin Paris'teki merkezine 7 Ocak 2015'te düzenlenen, 12 kişinin öldüğü saldırının yıl dönümü vesilesiyle hazırladığı özel baskıda yayımladı. Saldırganlar, saldırıyı El Kaide adına, derginin yayınladığı Muhammed Peygamber karikatürlerinin öcünü almak için gerçekleştirdiklerini söylemişti.

AFP/BK,HT

 

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