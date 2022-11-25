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İran'da iktidara karşı düzenlenen protesto eylemlerine Türkiye'deki İranlılar da destek veriyor - (19.11.2022 - İzmir)
İran hükümetine yönelik protestolar ülke dışına da taştı. İzmir'de yaşayan İranlılar da protestolara destek veriyorFotoğraf: Idil Toffolo/Pacific Press/picture alliance
İnsan Haklarıİran

İran'dan BM'ye tepki

3 saat önce

İran, ülkede yapılan gösterilerde uygulanan polis şiddetinin araştırılmasına karar veren Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni sert ifadelerle eleştirdi.

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İran, güvenlik birimlerinin sistem karşıtı protestoların bastırılmasında göstericilere uyguladığı sert muamelelerin bağımsız bir komisyon tarafından araştırılmasına yönelik, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde alınan kararı sert şekilde eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, "BM İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı bu girişimi uygulamak için bir kez daha bazı batılı devletler tarafından araçsallaştırılması üzücü" ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın internet portalında yer alan açıklamada, BM'de alınan kararların "salt Batı medyasının verdiği yanlış bilgi ve yalanlara dayandırıldığı" iddiasında bulunuldu.

BM İnsan Hakları Konseyi, İran güvenlik birimlerinin barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddet nedeniyle Perşembe günü bağımsız bir soruşturma yapılması yönünde karar almıştı. Alınan karar kapsamında, bağımsız uzmanların, insan hakları ihlallerini belgelemeleri ve gelecekte şiddetten sorumlu olanlardan hesap sorulabilmesi için kanıt toplamaları sağlanacak. 

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Cenevre'deki özel oturuma katılarak İran'ı sert şekilde eleştirdi - (24.11.2022)
Cenevre'de yapılan BM özel oturumuna katılaran Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'ı sert bir üslupla eleştirdi Fotoğraf: Thomas Koehler/photothek/picture alliance

Almanya'ya da tepki

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İran'a yönelik kararın alındığı özel toplantının çağrısını yapan Almanya'yı kınadı. Konsey, Almanya ve İzlanda'nın çağrısı üzerine toplanmıştı.

İran Hükümetinden konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, "Almanya'daki rejim ve kararın diğer destekçileri büyük bir stratejik hata yaptı" denildi. Açıklamada, "Federal Hükümet bu haberler ve siyasi lobiler tarafından yanıltıldı" ifadesi kullanıldı.

İran'da halen devam eden kitlesel gösteriler, Eylül ayında başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Jina Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesiyle patlak verdi.

İran'da bir caddede sırtı dönük oturan ve zafer işareti yapan sırtı dönük dört genç kadın
İran'da rejim karşıtı gösteriler aylardır sürüyorFotoğraf: SalamPix/abaca/picture alliance

Kısa sürede ülke geneline yayılan kitlesel gösteriler İran'ın siyasi liderliğini on yıllardır yaşanan en ciddi krizlerden birine sürükledi. Tahran rejimi göstericilere sert tepki gösteriyor. Çok sayıda gösterici ve güvenlik görevlisi çıkan olaylarda yaşamını yitirdi. On binlerce kişi tutuklanırken, gösterici veya gösterilere destekleyen çok sayıda kişiye de idam cezaları verildi.

 

dpa / TY,ET

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