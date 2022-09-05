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İran'ın Asaluyeh kenti yakınlarındaki doğal gaz rafinerisi - (16.03.2019)
İran'ın Asaluyeh kenti yakınlarındaki doğal gaz rafinerisiFotoğraf: Vahid Salemi/AP/picture alliance
Ekonomiİran

İran'dan Avrupa'ya enerji tedariği teklifi

1 saat önce

İran, Ukrayna savaşı sebebiyle enerji sıkıntısı yaşayan Avrupa'ya doğal gaz tedarik etmeyi önerdi. Tahran bunun için kendine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87randan-avrupaya-enerji-tedari%C4%9Fi-teklifi/a-63019320

İran, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle enerji sıkıntısı yaşayan Avrupa'ya doğal gaz tedarik etmeyi teklif etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani, Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi gerekli doğal gaz rezervlerine ve potansiyeline sahibiz ve Avrupa'nın ihtiyacını karşılayabiliriz" dedi. Ancak sözcü bunun için Viyana'da 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden yeniden yürürlüğe girmesi, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik bütün ekonomik yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini belirtti. Viyana'da sağlanan anlaşma, 17 İran bankası ve 150 ekonomik kurum üzerindeki yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani
Nasır Kanaani Fotoğraf: Iranian Foreign Ministry/AP Photo/picture alliance

İran dünya genelinde en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerden biri. Ancak ülkede talebin yüksek olması sebebiyle Avrupa'ya gaz sevkiyatı yapılabileceğine ihtimal verilmiyor. Son yıllarda ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlar nedeniyle doğal gaz çıkarma çalışmalarında yakın geçmişte teknik sorunların yaşandığını kabul eden Kanaani, şu an itibarıyla bu sorunların ortadan kaldırıldığını ve artık bir kısıtlama yaşamadıklarını belirtti. 

İran 2015 ylında Viyana'da sağlanan nükleer anlaşma ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) beş daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile anlaşmanın yeniden canlandırılması için müzakereler yürütüyor. Sözcü Kanaani, görüşmelerde şu ana dek bir uzlaşma sağlanamamasına rağmen iyimser olduğunu ve en kısa sürede bir uzlaşmanın çıkabileceğini ifade etti. 

Trump 2018'de anlaşmadan çekilmişti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı almış, Washington'un çekilmesi üzerine İran da 2019 yılından itibaren anlaşmanın kendine getirdiği yükümlülüklere adım adım uymamaya başlamıştı. Uranyum zenginleştirme çalışmalarını yeniden başlatan Tahran, bu çalışmalarının barışçıl ve nükleer enerji üretimi için olduğunu ileri sürüyor.

 

dpa, DW / HT,ET

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