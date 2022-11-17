İran'daki protestolarda bir günde en az 18 kişi öldü

İran'da devam eden protesto gösterilerinde insan hakları örgütlerinin verdiği bilgilere göre bir gün içinde en az 18 kişi daha hayatını kaybetti.

İnsan hakları örgütlerinin verdiği bilgilere göre İran'da devam eden protesto gösterilerinde bir gün içinde en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Oslo merkezli insan hakları örgütü Hengaw'a göre Batı Azerbaycan vilayetindeki Bukan ve Kürdistan vilayetinin başkenti Senendec'de polis protestoculara gerçek mermiyle ateş açtı. Bukan'da bir ve Senendec'de iki gösterici hayatını kaybetti. Senendec'de olay sonrasında bir güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği belitiliyor. Kentte sokaklara çıkan protestocuların öfkelerinin ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yöneldiği ve "diktatöre ölüm" sloganı attıkları belirtiliyor. Alman haber ajansı dpa ise Bukan ve Senendec'de en az 5 göstericinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Fotoğraf: UGC

İran devlet medyasına göre ülkenin orta kesimindeki İsfahan'da üç Besic milisi kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Görgü tanıklarına göre ise İsfahan'daki protestoların çoğunluğu barışçıl bir biçimde gerçekleşti. Ülkenin güneybatısındaki İze'de kimliği belirsiz kişilerin insan kalabalığına tüfekle ateş açtığı belirtiliyor. Resmi haber ajansı Irna saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelerken görgü tanıkları bunu yalanladı. Tanıklar İze'de güvenlik görevlilerinin halka ateş açtığını ve biri çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İnsan hakları savunucularına göre İran'daki protestolarda şimdiye kadar en az 360 kişi hayatını kaybetti. Merkezi ABD'de olan İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre ölenlerden 56'sı 18 yaşının altında ve 46'sı güvenlik görevlisi. Yaklaşık 16 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken protestoların 140'tan farklı yerleşim yerine yayıldığı kaydediliyor.

İran'da protestolara Mahsa Amini adlı 22 yaşındaki genç kızın 16 Eylül tarihinde başörtüsü nedeniyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınması ve gözaltında ölmesi neden olmuştu.

AFP, dpa / EC, TY