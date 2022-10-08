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İran'da hükümet karşıtı protestolar dördüncü haftasına girdi (Arşiv fotoğrafı)Fotoğraf: AP/picture alliance
Politikaİran

İran'daki Mahsa Amini protestoları dinmiyor

3 saat önce

İran'da Mahsa Amini'nin ölümü sonrası düzenlenen protestolarda dördüncü haftaya girildi. Kadınlar, başta Kürdistan eyaleti olmak üzere, birçok bölgedeki gösterilerde "özgürlük" sloganları attı.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87randaki-mahsa-amini-protestolar%C4%B1-dinmiyor/a-63379858

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından düzenlenen protesto gösterileri dördüncü haftasına girdi.

Norveç merkezli Kürt insan hakları örgütü Hengaw, bugün geniş katılımlı gösteriler düzenlenmesi için çağrıların yapıldığı İran'ın kuzeybatısındaki Kürdistan eyaletinin Senendec ve Sakız kentlerinde güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açtığıve biber gazı kullandığını bildirdi.

Twitter'da paylaşılan ve Senendec'de çekildiği iddia edilen videolardan birinde, direksiyon başında öldürüldüğü tahmin edilen bir erkeğin hareketsiz şekilde soför koltuğunda oturduğu görüldü.

"Artık korkmuyoruz"

Amini'nin memleketi olan Sakız kentinde, kız öğrenciler ellerinde salladıkları başörtüleriyle "Kadın, yaşam ve özgürlük" sloganları atarak yürüdü.

Hengaw'ın paylaştığı bir başka videoda da bir grup genç kızın Senendec'deki bir okula girerken aynı sloganları attığı duyuldu. Başkent Tahran'daki Müderris otoyolundaki bir üst geçite asılan pankartta da "Artık korkmuyoruz. Savaşacağız" yazılı olduğu görüldü.

Kürdistan eyaletindeki Divandere şehri ve Batı Azerbaycan eyaletindeki Mahabad kentinde de protestolar düzenlendiği bildirildi.

Sosyal medya kanalı 1500tasvir, İran'ın güneyindeki Şiraz kenti ve Tahran'ın batısındaki Kerec şehrinde de gösteriler olduğunu aktardı.

Mahsa Amini, 13 Eylül'de "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle gözaltına alındıktan üç gün sonra hayatını kaybetmişti.

Adli tıp raporu

İran devletine bağlı yayın organları dün Amini'nin ölümüne ilişkin adli tıp raporunu yayımladı. Raporda, Amini'nin gözaltındayken kafasına aldığı darbelerden öldüğü yönündeki haberler yalanlandı ve 22 yaşındaki kadının eskiden beri süregelen bir hastalığından ötürü hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak ailesi, Amini'nin gözaltına alınmadan önce sağlıklı olduğunu belirtiyor.

İnsan hakları grupları, Amini'nin ölümünün ardından düzenlenen protestolarda 150'den fazla kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin, yaralandığını, binlerce kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Reisi'den birlik ve beraberlik çağrısı

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün Tahran'daki El Zehra Üniversitesi'nde akademik yılın başlangıcı vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İran'daki öğrencilerin "düşmanın hayallerinin gerçekleşmesine izin vermeyeceğini" söyledi.

Reisi, "güçlü ve çalışkan" İran halkının, "kötü niyetli kişilerin tüm çabalarına rağmen" birlik ve beraberlikle sorunların üstesinden geleceğini ifade etti.

DW,AFP,rtr/CÖ,JD

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