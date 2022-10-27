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İran'ın Şiraz kentinde bir terör saldırısına hedef olan Şah Çerağ Türbesi - (26.10.2022)
İran'ın Şiraz kentinde bir terör saldırısına hedef olan Şah Çerağ TürbesiFotoğraf: Iranian Students' News Agency, ISNA/AP/dpa/picture alliance
Politikaİran

İran'da türbeye saldırı: 15 ölü

2 saat önce

İran'ın Şiraz kentinde bir türbeye düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin de yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlendi.

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İran'ın büyük kentlerinden Şiraz'da Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Şii Müslümanlar için kutsal olan Türbe'ye yönelik saldırı IŞİD tarafından üstlenildi. İslam'ın Sünni çizgisini benimseyen IŞİD, dinden çıkmış olarak gördüğü Şiilere karşı daha önce de Afganistan'da çok sayıda saldırı gerçekleştirmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaptığı açıklama ile saldırıyı kınayarak sorumlulara karşı kararlı bir tepki verileceğini ifade etti.

Saldırı ile Amini protestoları arasında bağlantı yok

Şiraz kentinde düzenlenen saldırının, ilk belirlemelere göre, ülke genelinde iktidara karşı yapılan kitlesel eylemlerle bir ilgisinin olmadığı belirtiliyor. Amini'nin ölümünün üzerinden 40 gün geçmesinin ardından Çarşamba günü ülkenin pek çok kentinde halk sokaklarda bir kez daha protesto gösterilerine katılmıştı. İran'da geleneksel olarak bir kişinin ölümünden sonra 40 gün yas tutuluyor.

Ülke çapında yapılan son eylemlerden bazılarında, İran polisinin göstericilere ateş açtığı bildiriliyor. Başkent Tahran'da, doktorların katıldığı bir gösteriye güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti. Görgü tanıkları Tahran'ın kuzeyinde çok sayıda kadının sokaklarda başörtüsü olmadan dolaştığını aktarıyor.

ABD'nin Rusya endişesi

İran'daki protestoları yakından izleyen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ise, Rusya'nın, İran'daki protesto eylemlerinin bastırılmasına yardımcı olabileceği endişesi yaşanıyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Direktörü John Kirby, "(Rusya'nın) İran'ın protestoculara müdahale yeteneğine bir şekilde destek vermeyi düşündüğünü biliyoruz ve Rusya bu konuda ne yazık ki deneyimli" ifadelerini kullandı.

 

dpa / ET,TY

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