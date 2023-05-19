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Mecid Kazemi, Salih Mirhaşemi ve Said Yakubi.
Mecid Kazemi, Salih Mirhaşemi ve Said Yakubi.Fotoğraf: UGC
Politikaİran

İran'da protestolarla bağlantılı üç kişi daha idam edildi

2 saat önce

İran'da üç kişinin daha idam edilmesiyle, ülkede geçen yıl yaşanan protesto dalgasıyla bağlantılı olarak gerçekleşen infazların sayısı 7'ye yükseldi.

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İran'da Mahsa Amini'nin ölümünü protesto gösterilerine katılan üç kişinin daha idam edildiği açıklandı. 22 yaşındaki Amini, geçen yıl Eylül ayında ülkedeki tesettür kurallarına uygun bir şekilde örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olay ülke çapında haftalar süren yoğun protesto gösterilerine neden olmuştu.

İran'da yargıya bağlı Mizan internet sitesi, Mecid Kazemi, Salih Mirhaşemi ve Said Yakubi'nin ölüm cezasının infaz edildiğini bildirdi. Üç kişi, İsfahan kentindeki bir protesto gösterisinde güvenlik güçlerine ateş açarak üç polisin ölümüne sebep olmaktan hüküm giymişti. Kazemi, Mirhaşemi ve Yakubi Kasım ayında tutuklanmış ve Ocak ayında idam cezasına mahkum edilmişti.

İdamlar hızla artıyor

Son infazlarla, protestolarla bağlantılı olarak idam edilenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Aralarında Uluslararası Af Örgütü'nün de bulunduğu insan hakları örgütlerinin verilerine göre İran, infaz edilen idam cezalarında Çin'in ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor.

İnsan hakları örgütleri 2022'deki infaz sayısının bir önceki yıla göre yüzde 75 oranında arttığına işaret ederek bu yıl da şimdiye kadar 220 kişinin idam edildiğini bildirmişti. Norveç ve Fransa merkezli iki insan hakları örgütü; "Iran Human Rights" ve "Together Against the Death Penalty", Nisan ayında kamuoyuyla paylaştıkları ortak raporda, geçen yıl İran'da en az 582 kişinin idam edildiğini, bunun 2015 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunu açıklamıştı. 2021'de idam sayısı 333 olarak kaydedilmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de bu ayın başında yaptığı açıklamada, İran'da infazların ulaştığı boyutu "korkunç" diye nitelendirmiş, ülkede haftada ortalama 10 kişinin idam edildiğine işaret etmişti.

AFP/BK,TY

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