İran'da oyuncu Taraneh Alidoosti tutuklandı

İran'ın tanınmış oyuncularından 38 yaşındaki Taraneh Alidoosti'nin tutuklandığı bildirildi. Hükümete yakın Tasmin haber ajansının haberine göre, Alidoosti "yanlış ve çarpıtılmış" içerikler paylaşmak ve "eylemleri kışkırtmak"la suçlanıyor.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Alidoosti ülkedeki eylemler hakkındaki bazı görüşlerine ilişkin "belge ve kanıt sunamaması" nedeniyle tutuklandı.

Alidoosti, sosyal medya hesaplarında İran'da 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınması sonrası hayatını kaybetmesi ile başlayan protestolara destek vermişti. Oyuncu, kısa bir süre önce Instagram hesabından başörtüsüz bir fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta, oyuncunun elinde "Jin, Jiyad, Azadi" (Kadın, Hayat, Özgürlük) yazılı bir döviz tuttuğu görülüyordu. Alidoosti protestoculardan Muhsin Şikari'nin 8 Aralık günü idam edilmesine de tepki göstermiş ve "Bu katliama seyirci kalan her uluslararası örgüt insanlık adına bir utanç kaynağıdır" demişti.

Taraneh Alidoosti Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ülkedeki eylemlere destek vermişti. Fotoğraf: SalamPix/ABACA/picture alliance

Taraneh Alidoosti, 2016'da En İyi Yabancı Film dalında Oscar alan "The Salesman" (Satıcı) filmi ile dünya çapında ün kazanmıştı. Alidoosti, yönetmen Saeed Roustayi'nin 75. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptığı ve Altın Palmiye için yarışan "Leila's Brothers" (Leyla'nın Kardeşleri) filminde de rol almıştı.

İran'da protestoların başlamasından önce de bu yıl içinde sinema dünyasından birçok isim tutuklanmıştı. Bu isimler arasında uluslararası ödüller kazanan yönetmenler Cafer Penahi ve Muhammed Resulof da bulunuyor.

İran'da Eylül ayından bu yana devam eden rejim karşıtı protestolarda resmi verilere göre, 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak uluslararası insan hakları örgütleri, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 450 olduğunu tahmin ediyor. Gösterilerde binlerce kişinin de gözaltına alındığı bildiriliyor. İran'da geçen hafta gözaltına alınangöstericilerden ikisinin idam edilmesi dünya çapında tepkilere yol açmıştı.

İran'daki idamlar protestoları nasıl etkileyecek? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AFP/BÖ,JD