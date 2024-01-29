İran'da 4 kişi idam edildi

İran'da İsrail istihbarat servisi Mossad ile ilişkili oldukları ve bombalı saldırı planladıkları gerekçesiyle 4 kişi idam edildi.

İran'da, İsrail gizli servisi Mossad tarafından yetiştirildiği ve bombalı saldırı planladıkları gerekçesiyle 4 kişi idam edildi. İran devlet medyasında yer alan haberlerde sanıkların temyiz başvurularının Yüksek Mahkeme tarafından rededdildiği ve idam cezasının bugün infaz edildiği belirtildi.

Hepsi İran vatandaşı olan Muhammed Faramarzi, Muhsin Mazlum, Vefa Azarbar ve Pejman Fatihi'nin İsfahan'da İran Savunma Bakanlığı için füze ve askeri teçhizat üreten bir fabrikaya bombalı saldırı hazırlığında oldukları ileri sürülüyordu.

Şahısların "operasyondan bir buçuk yıl önce" Mossad ile ilişkilendiği, "askeri merkezlerde eğitim almak için" Afrika ülkelerine gönderildiği, Irak Kürdistan bölgesinden yasadışı olarak İran'a giriş yaptıkları iddia ediliyordu.

İran medyasında çıkan haberlerde 2022 yılının yaz mevsiminde düzenlenmesi planlanan saldırı İran istihbarat servisince engellendi. Sanıklar Eylül 2023'te idam cezasına çarptırılmıştı.İran'da Aralık ayında da 5 kişi benzer suçlamalarla idam edilmişti.

İran ile İsrail yıllardır birbirlerini casusluk ve gölge savaş sürdürmekle suçluyor. İsrail İran'ı en büyük tehdit olarak görüyor ve ülkenin nükleer silahlar edinmesini engellemek için askeri müdahale tehdidinde bulunuyor. Nükleer programının silah üretme amaçlı olmadığını ileri süren İran ise herhangi bir saldırganlığa sert bir yanıt vereceğini ifade ediyor.

Reuters, AFP, AP / EC, BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?