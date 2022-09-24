İran'da Mahsa Amini protestoları: 35 ölü

İran'da 22 yaşındakiMahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor.

Resmi verilere göre, bir hafta önce başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e ulaştı. İran Spor Bakanlığı bünyesindeki Borna haber ajansı devlet kanallarına dayandırdığı haberinde, "Ülkedeki son ayaklanmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e ulaştı" ifadelerine yer verdi. İran'da resmi merciler, bu sayının şu ana kadar 17 olduğunu duyurmuştu.

Ancak aktivistler, protestolarda hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının en az 50 olduğunu tahmin ediyor. Oslo merkezli İran İnsan Hakları (IHR) kuruluşunun verilerine göre, güvenlik güçlerinin protestolara müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 50'yi geçti.

Mahsa Amini'nin hayatını kaybemesinin ardından İran'da başörtüsü zorunluluğu karşıtı eylemler başlamıştı Fotoğraf: UGC

İçişleri Bakanlığı: Darbe yok

Yaklaşık bir hafta önce başkent Tahran'da kıyafet kurallarına uygun şekilde örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, gözaltına alınması sonrası komaya girmiş ve götürüldüğü hastanede 14 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Polis, genç kadının ölüm nedeninin kalbe bağlı sorunlar olduğunu açıklarken, ailesi bu iddiayı yalanlamış, insan hakları örgütleri de Amini'nin başına aldığı darbeye bağlı olarak gelişen beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiğini savunmuştu.

İran medya organlarının haberine göre, cuma günü konuyla ilgili açıklama yapan İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Amini'nin başından darbe aldığı iddialarını geri çevirdi. Vahidi, "Elimizde denetim mercilerinin raporları, tanık ifadeleri bulunuyor; video görüntüleri incelendi, adli tıp raporu düzenlendi ve darbe uygulanmadığı sonucuna varıldı" dedi. Vahidi soruşturmanın sürdüğünü ve nihai adli tıp raporunun beklendiğini söyledi.

Genç kadının ölümünün ardından başlayan protestolar İran'da birçok kente yayılmıştı. Öte yandan, cuma günü cuma namazı sonrası başkent Tahran başta olmak üzere, Ahvaz, Kum, İsfahan ve Tebriz gibi kentlerde ise başörtüsü zorunluluğu yanlısı eylemler düzenlendi.

İran'da 1979 yılındaki İslam Devrimi'nden bu yana başörtüsü zorunluluğu uygulanıyor. Ahlak polisi, zaman zaman şiddet kullanarak kıyafet kurallarının uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.

AFP/BÖ,EC