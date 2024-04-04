İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 5 ölü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki güvenlik güçlerine düzenlenen iki ayrı saldırıda en az beş asker ve polis öldü. Saldırıyı radikal Sünni örgüt Ceyş el-Adil üstlendi.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerine düzenlenen iki ayrı saldırıda en az beş asker ve polisin öldüğü bildirildi.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmadi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "İslami Devrim Muhafızları Ordusu ve polis teşkilatının beş mensubu, Rask'taki askeri üs ve Çabahar'daki polis karakoluna gece saatlerinde düzenlenen iki terör saldırısında şehit olmuştur" açıklaması yaptı. Mirahmadi, saldırılarda 10'dan fazla güvenlik görevlisinin de yaralandığını kaydetti.

Resmi haber ajansı IRNA da ölenlerden birinin asker, birinin güvenlik görevlisi, birinin Besic Direniş Gücü gönüllüsü ve ikisinin polis memuru olduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur da yaptığı açıklamada, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 15 saldırganın öldürüldüğünü bildirdi.

Ceyş el-Adil (Adalet Ordusu) örgütü Telegram kanalından saldırıları üstlenen bir mesaj yayımladı. Örgütün Aralık ayında Rask kentindeki bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 11 polis memuru, Ocak ayında yine Rask'taki bir karakola düzenlediği saldırıda da bir polis memuru hayatını kaybetmişti. 2012'de kurulan ve Beluc azınlığın haklarını savunma iddiasındaki örgüt, İran'ın yanı sıra ABD'nin de terör örgütleri listesinde yer alıyor.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaleti yıllardır uyuşturucu kaçakçısı çeteler, Beluç azınlıktan militanlar ve Sünni Müslüman aşırılıkçı örgütlerin karıştığı çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin en yoksul eyaletlerinden olan Sistan-Beluçistan, Şiilerin çoğunluğu oluşturduğu İran'da az sayıdaki Sünni bölgeden biri.

DW,rtr,AFP/BK,EC

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