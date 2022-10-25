İran'da göstericiler idamla yargılanacak

İran'da yapılan protesto eylemlerine katılan 300'den fazla kişinin yargılanacağı bildirildi. Bazı eylemciler hakkında idam cezası talep edileceği belirtiliyor.

İran'da rejim karşıtı kitlesel protesto eylemlerine katılan 300'den fazla kişi hakkında dava açıldığı bildirildi. Ülkede ağırlıklı olarak adli konulardaki haberleri aktaran Misan Online isimli portalın, Tahran Savcısı Ali Salihi'nin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, haklarında dava açılanların bir kısmı idam cezası ile yargılanacak. Buna göre, "Allaha karşı savaşmakla" suçlanan "dört isyancı" hakkında ölüm cezası talep edilebilecek.

Salihi bu sanıkların, "Toplumu ve halkı terörize etmek için silah kullanmak ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurtsal sistemine saldırı amacıyla güvenlik görevlilerini yaralamak, kamu mülkünü ateşe vermek ve tahrip etmek" suçlarından yargılanacağını dile getirdi.

Ali Salihi ayrıca, 315 kişinin, "Ülkenin güvenliğine karşı toplanma ve anlaşma" ile devlet gücüne karşı "propaganda" ve "kamu düzenini bozma" ile suçlandığını vurguladı.

İran'da polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Mahsa Amini Fotoğraf: Kurdpa

16 Eylül'de başlayan protestolar

İran'da başörtüsünü kurallara uygun şekilde takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve kısa süre sonra da yaşamını yitiren 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini ile ilgili ülke çapında yoğun kitlesel eylemler yapılıyor. Başkent Tahran'da, katı kıyafet kurallarına karşı geldiği gerekçesiyle İran Ahlak Polisi tarafından gözaltına alınan Amini, kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

Bir ayı aşkın süredir yapılan protesto eylemlerinde, çoğunluğu göstericiler olmak üzere, aralarında güvenlik gücü mensuplarının da bulunduğu onlarca kişi yaşamını yitirdi. Eylemlere katılan yüzlerce kişi tutuklanırken İran makamları bugüne dek gözaltı ve tutuklamalar ile ilgili net bir rakam vermemişti.

AFP / ET,TY