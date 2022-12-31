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İran'daki protestolar Jina Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlamıştı
İran'daki protestolar Jina Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlamıştıFotoğraf: AP/dpa/picture alliance
Politikaİran

İran'da bir idam daha temyizden döndü

1 saat önce

İran'daki rejim karşıtı protestolarla ilgili olarak hakkında idam cezası verilen 26 yaşındaki göstericinin yeniden yargılanmasına karar verildi. Daha önce de 2 idam cezası yüksek mahkeme tarafından bozulmuştu.

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İran'da Jina Mahsa Amini protestolarıyla bağlantılı olarak idam cezasına mahkum edilen bir kişinin daha yeniden yargılama talebi kabul edildi.

İtirazı kabul edilen Sehend Nur Muhammedzade isimli gösterici, insan hakları örgütlerinin verdiği bilgiye göre otoyol kenarlarındaki bariyerlere zarar vermek, çöp ve araba lastiği yakmakla suçlanıyordu. 

Yargıya bağlı yayın kuruluşu Mizan Haber Ajansı, ölüm cezasından bahsetmeden yayınladığı haberde, davanın yeniden görülmesi için başka bir mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Muhammedzade'nin avukatı 21 Aralık'ta ILNA ajansına yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki müvekkilinin "Allah'a savaş açmak suçundan" idama mahkum edildiğini, ancak sundukları yeni deliller doğrultusunda yüksek mahkemenin kararı bozacağına inandığını söylemişti.

İran'da çok sayı göstericinin karşı karşıya kaldığı "Allah'a karşı savaş açma" suçu, 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana ülkedeki pek çok idam cezasının gerekçesi oldu.

İki idam cezası infaz edildi

Son protestolarla bağlantılı olarak süren yargılamalar da ciddi tartışma konusu. İnsan  hakları savunucuları kapalı kapılar ardında yapılan yargılamalarda çok sayıda kişi hakkında idam cezası kararı verildiğini belirtiyor. Yargılamalarda sanıklara kendi avukatlarını seçme hakkı verilmemesi ve aleyhlerindeki delillerin kendilerine gösterilmemesi tepkiyle karşılanıyor.

İran'daki idamlar protestoları nasıl etkileyecek?

Muhammedzade dışında daha önce idam cezasına çarptırılan Kürt rap şarkıcısı Saman Seydi ile Mahan Sadrat isimli göstercinin de yeniden yargılanmasına karar verilmişti. İdama mahkum edilen iki kişinin, Mecit Rıza Rahnavard ile Muhsin Şekari'nin cezaları ise ise Aralık ayı başında infaz edilmişti.

İran'da geçen Eylül'de Jina Mahsa Amini'nin gözaltında hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolarda şimdiye kadar yüzlerce kişi öldü.18 binden fazla göstericinin de tutuklandığı tahmin ediliyor.

AFP/GY, JD

 

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