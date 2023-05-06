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İran'da hakkında idam cezası verilen Habib Cab infaz edildi. Fotoğraf: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance
İnsan Haklarıİran

İran'da bir idam daha

6 Mayıs 2023

Tahran, İran'da düzenlediği terörist saldırılarla bilinen ayrılıkçı Nidal Hareketi'ne liderlikten suçlu bulunarak hakkında idam cezası verilen İran-İsveç çifte vatandaşı Habib Cab’ın cezasının infaz edildiğini duyurdu.

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İran’da hakkında idam kararı verilen İsveç ve İran vatandaşı Habib Cab infaz edildi. İran Adalet Bakanlığı'nın internet sayfasında yapılan açıklamada "terörist Nidal Hareketi'nin lideri hakkındaki idam cezasının Cumartesi sabahı infaz edildiği" belirtildi.

Türkiye seyahatinin ardından kaybolan Cab, kayboluşundan bir ay sonra Tahran'da mahkemeye çıkarılmıştı. Cab, 6 Aralık'ta Nidal Hareketi'ni kurmak ve liderlik etmekten suçlu bulunmuştu. Kararda Cab'ın Huzistan eyaletinde 2018 saldırıları da dahil çok sayıda terör eylemini planladığı ve hayata geçirdiği belirtildi. Mart ayında yüksek mahkeme kararı onamıştı.

Petrol zengini Huzistan eyaletinde büyük bir Arap azınlığı yaşıyor. Tahran tarafından ayrımcılığa uğramaktan şikayetçi olan azınlığın yaşadığı başkenti Ahvaz olan eyalette, "Ahvaz'ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadelesi Hareketi” olarak bilinen grup, 1999'da kuruldu. Ayrılıkçı grup, 2018'de bir askeri geçit sırasında kalabalığa otomatik silahlarla ateş açarak 25 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıdan sorumlu tutuluyor.

İran’da en az 16 Avrupa vatandaşı tutuklu

Stockholm, aynı zamanda İsveç vatandaşı olan Cab hakkında verilen idam kararını "insanlık dışı” olarak nitelendirerek kınadığını açıklamış ve Cab'a konsolosluk yardımı sağlama yönünde çaba göstermişti. Ancak İran çifte vatandaşlığı tanımadığından, İsveç makamlarının tutuklu bulunan Cab'la temasa geçmesine izin verilmemişti.

Şu anda İran'da tutuklu bulunan ve Batı ülkelerinin pasaportlarını taşıyan en az 16 kişiden çoğunluğun aynı zamanda İran vatandaşlığı da bulunuyor.

Iran Alireza Akbari
İran eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Reza Ekber de geçen Ocak ayında infaz edilmişit. Fotoğraf: Tasnim

Cab, 2020'nin ekim ayından bu yana İran'da tutuklu bulunuyordu. Geçen Ocak ayında İngiltere adına casusluk yapmakla ve yolsuzlukla itham edilen İran-İngiliz vatandaşı eski politikacı Ali Reza Akbari'nin idam edilmesi uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti. Nisan ayında ise Yüksek Mahkeme, Alman-İran çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd hakkındaki idam cezasını onamıştı. 68 yaşındaki Şarmedh, 2008 yılında Şiraz kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıya karışmaktan geçen Şubat ayında suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

DW,AFP/SÖ,HT

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